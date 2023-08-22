Чтобы оформить ипотеку, татарстанец погасил долг по кредиту в миллион рублей

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Житель Спасского района задолжал перед банком более 1,2 млн рублей, но вернул ее только после того, как вмешались судебные приставы местного отделения. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Из-за наличия задолженности, судебные приставы вынесли запрет на регистрацию всех сделок, связанных с имуществом должника. Вскоре мужчина собирался оформить ипотеку, но из-за непогашенной задолженности в банке ему отказали.

В скором времени должник погасил задолженность полностью. Все действующие запреты в отношении имущества мужчины судебные приставы отменили.