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Чтобы оформить ипотеку, татарстанец погасил долг по кредиту в миллион рублей
Житель Спасского района задолжал перед банком более 1,2 млн рублей, но вернул ее только после того, как вмешались судебные приставы местного отделения. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Из-за наличия задолженности, судебные приставы вынесли запрет на регистрацию всех сделок, связанных с имуществом должника. Вскоре мужчина собирался оформить ипотеку, но из-за непогашенной задолженности в банке ему отказали.
В скором времени должник погасил задолженность полностью. Все действующие запреты в отношении имущества мужчины судебные приставы отменили.
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