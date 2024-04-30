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Чтобы обезопасить детей, на улице Новостройки в Казани ограничили скорость
В свете увеличения числа автомобилей проблема безопасности дорожного движения становится все более актуальной, особенно в районах без ограничений скорости. Примером может служить улица Новостройки в Кировском районе Казани, где многие семьи с детьми ежедневно подвергаются риску из-за быстро едущих машин.
Жители неоднократно обращались к местным властям с просьбой обеспечить безопасность на дорогах, но до недавнего времени их призывы оставались без ответа.
Решение было найдено после того, как вопрос был поднят перед Уполномоченным по правам ребенка. В результате межведомственного сотрудничества было принято решение об установке искусственных дорожных неровностей на улице, что поможет снизить скорость транспорта и повысить безопасность, особенно для молодых жителей района.
Установка таких препятствий не только замедлит движение, но и напомнит водителям о важности бдительности и осторожности.
Для получения дополнительной информации или задания вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Уполномоченным по правам ребенка по номеру 88432366164 или оставьте свое обращение на сайте в разделе «Интернет-приемная», где вы можете заполнить соответствующую форму.
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