Чтобы обезопасить детей, на улице Новостройки в Казани ограничили скорость

В свете увеличения числа автомобилей проблема безопасности дорожного движения становится все более актуальной, особенно в районах без ограничений скорости. Примером может служить улица Новостройки в Кировском районе Казани, где многие семьи с детьми ежедневно подвергаются риску из-за быстро едущих машин.

Жители неоднократно обращались к местным властям с просьбой обеспечить безопасность на дорогах, но до недавнего времени их призывы оставались без ответа.

Решение было найдено после того, как вопрос был поднят перед Уполномоченным по правам ребенка. В результате межведомственного сотрудничества было принято решение об установке искусственных дорожных неровностей на улице, что поможет снизить скорость транспорта и повысить безопасность, особенно для молодых жителей района.

Установка таких препятствий не только замедлит движение, но и напомнит водителям о важности бдительности и осторожности.

Для получения дополнительной информации или задания вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Уполномоченным по правам ребенка по номеру 88432366164 или оставьте свое обращение на сайте в разделе «Интернет-приемная», где вы можете заполнить соответствующую форму.