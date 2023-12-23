«Чтобы новогоднее чудо свершилось»: в Луганске зажглись огни на главной елке ЛНР

В Луганске зажглись огни на главной республиканской елке. Церемония открытия прошла на главной площади города — Театральной, сообщает «Луганьмедиа».

«Она очень красивая! Вижу, что старались — все эстетично и красиво! Жду, когда елка загорится. Новый год — мой самый любимый праздник, даже день рождения с ним не сравнится. Желаю всем нам мирного неба, счастья, любви, здоровья! И не забывайте о своих близких и родных», — пожелала в преддверии церемонии одна из зрительниц Валерия.

Рядом с елкой разместились сани с подсветкой и праздничными лошадьми, на фоне которых могли сфотографироваться все желающие. На сцене выступали детские вокальные и инструментальные ансамбли. Детей развлекали ростовые куклы медведей и аттракционы.

Елка загорелась огнями праздничных гирлянд с наступлением темноты, под музыку и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

«От имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника поздравляю всех вас, жителей и гостей республики, с наступающим Новым годом! <...> Пусть наступающий год принесет в каждый дом мир и процветание, пусть близкие, родные и друзья будут рядом, а дети приносят только радость от своих успехов. С наступающим! — обратился к собравшимся первый заместитель руководителя Администрации главы ЛНР Олег Черноусов.

Также гостей мероприятия первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования городской округ город Луганск Яна Пащенко и председатель Совета муниципального образования Сергей Цемкало.

«Новый год у нас всегда ассоциируется с приходом чего-то нового, светлого, чистого. Я желаю, чтобы новогоднее чудо обязательно свершилось, чтобы исполнились ваши самые сокровенные мечты и желания», — добавил Андрей Сопельник.

«Я хочу сегодня загадать одно желание: чтобы на нашу землю пришел мир. Но прежде я хочу пожелать, чтоб следующий год стал годом нашей Победы, чтобы воссоединились семьи, чтобы вернулись наши парни с победой», — отметил Сергей Цемкало.

Фото: Луганьмедиа