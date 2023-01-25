Чтобы не стать пешеходом, автовладелец из Татарстана погасил долг в 109 тыс. рублей

Сегодня в Высокогорском районе Татарстана прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД по выявлению неплательщиков на дорогах, сообщили в пресс-службе ГУФССП по РТ.

С помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», сотрудники ведомства по госномерам автомобилей определяли задолженности их владельцев.

Так, в процессе рейда еще до полудня были остановлены 15 автомобилей должников. Среди них «Skoda Octavia», владелец которой задолжал по налогам и штрафам ГИБДД 109 тысяч рублей.

За рулем иномарки оказалась супруга неплательщика. Чтобы автомобиль не арестовали, мужчина в течение 20 минут прибыл на место проведения рейда и с помощью личного кабинета портала Госуслуг погасил долг целиком.

Еще одна автоледи за рулем «Skoda Fabia» на месте погасила долги своего супруга, на которого был зарегистрирован этот автомобиль. Мужчина задолжал по штрафам ГИБДД более 3 тысяч рублей.

В ГУФССП по РТ отмечают, что подобные рейды проводятся регулярно. Они не рекомендуют доводить ситуацию до мер принудительного исполнения и своевременно погашать свои долги.