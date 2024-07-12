«Чтобы не сказали: “Мухаметшин струсил, все бросил, хочет отсидеться на пенсии”»

Итоги работы парламента Татарстана VI созыва подвел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: gossov.tatarstan.ru

«Приходилось искать новые формы и методы работы»

Пятилетний период работы парламента шестого созыва Фарид Мухаметшин назвал непростым. «Он был насыщен как яркими и значимыми мероприятиями, так и сложными задачами, с решением которых республика, да и страна в целом столкнулись впервые», – сказал Председатель Госсовета.

В частности, пришлось преодолевать последствия пандемии коронавируса, а затем условия, которые сложились из-за санкций западных стран в отношении России.

«Серьезные испытания, с которыми столкнулась наша страна, еще больше сплотили наш народ. Экономика резко изменилась, повысила свой уровень. Оборонные предприятия заработали на полную мощь. Приходилось искать новые формы и методы работы, в том числе в сфере законодательного регулирования. Мы вынуждены были включать в повестку внеплановые вопросы», – отметил глава парламента.

По его мнению, депутатский корпус справился с задачами и вызовами, которые возникли в этот пятилетний период.

Всего в шестом созыве состоялось 55 заседаний Государственного Совета, на которых было рассмотрено более 1465 вопросов. Парламентом республики принято 556 законов.

«Все принятые законы были направлены на формирование единого правового поля страны, обеспечение социально-экономического развития республики, укрепление законности и правопорядка, способствовали увеличению доходности республиканского бюджета, росту инвестиций, улучшению качества жизни татарстанцев», – подчеркнул Мухаметшин.

Пятилетний период работы парламента шестого созыва Фарид Мухаметшин назвал непростым Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Необходим активный парламент, выражающий интересы всех жителей республики»

Фарид Мухаметшин назвал «самую главную ценность депутатского корпуса шестого созыва». Она, по его мнению, заключается в совместной слаженной работе с другими органами власти.

«Мы не противопоставляли себя и не противостояли никаким другим ветвям и уровням власти. Я знаю такую практику, когда в лобовую противостоят и нет никакого созидания. А у нас был случай, когда представители трех партий представили законопроект. Мы всегда старались находить общие интересы», – заметил он.

Председатель Госсовета сообщил, что с 15 июля начнутся парламентские каникулы. Хотя, по его словам, каникулами это будет назвать сложно – предстоит готовиться к предстоящим выборам.

«Те депутаты, которые пойдут на выборы, безусловно, будут находиться в гуще событий, встречаться с избирателями, ездить по районам», – добавил спикер.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначены на 8 сентября. Всего будет избрано 100 парламентариев: 50 – по единому избирательному округу (по спискм от партий) и 50 – по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов уже завершен. Документы для регистрации партии и кандидаты должны представить до 24 июля, а с 10 августа начнется предвыборная агитация в СМИ.

«Я скажу как человек, который пять созывов руководил парламентом: нам, конечно, нужно обновление состава, но и сохранение депутатов, которые активно себя проявили, которые пользуются авторитетом у населения и к их мнению прислушиваются. Нам необходим активный парламент, выражающий интересы всех жителей республики. Ведь впереди предстоит решать еще много вопросов», – подчеркнул Мухаметшин.

Председатель Госсовета еще не определился, готов ли руководить парламентом седьмого созыва Фото: gossov.tatarstan.ru

«Чтобы не сказали: “Мухаметшин струсил, все бросил, хочет отсидеться на пенсии”»

Сам Председатель Госсовета еще не определился, готов ли руководить парламентом седьмого созыва. Этот вопрос требует тщательного изучения, обсуждения с Раисом республики Рустамом Миннихановым, пояснил Мухаметшин.

«Я секретарь регионального отделения одной из самых крупных партийных организаций в стране – “Единой России”. И моя задача как секретаря – активно участвовать в предварительном голосовании и в выборах 8 сентября, чтобы привлечь как можно больше людей голосовать за нашу партию. Если я не выполню эту миссию, то перестану себя уважать», – сказал он.

Однако, по мнению главы парламента, в Госсовете седьмого созыва должны быть представлены и другие политические партии. «Не может парламент быть недискуссионным. Нам важно слышать и иные мнения по обсуждаемым законам, дальнейшей жизни республики и поддерживать решения органов государственной власти», – уточнил он.

Председатель Госсовета добавил, что необходимо ценить доверие людей. Поэтому он принял решение баллотироваться в новый созыв парламента.

«Чтобы люди не сказали: “Мухаметшин струсил, все бросил, хочет отсидеться на пенсии и так далее”. На предварительном голосовании “Единой России” я занял первое место в партийном списке по числу голосов поддержавших меня людей. Значит, люди верят, надеются. Могу ли я так затоптать их мнение только во имя своего блага?» – подчеркнул он.

При этом Мухаметшин заметил, что он «не человек, который рвется к власти», так как уже руководит парламентом в течение пяти созывов. «Я не могу сейчас твердо сказать и заверить, что я не пойду, или пойду. Если тебе доверяют, старайся оправдать это доверие. Если почувствовал, что уже не способен решать непростые задачи, то наберись смелости и скажи: “Спасибо большое, я боюсь вас подвести”. Вот мое кредо», – заявил он.

Спикер также сообщил, что хотел бы передать некоторые свои навыки депутатам Госсовета седьмого созыва.

Фарид Мухаметшин убежден, что необходимо повышать ответственность муниципальных советов, местных депутатов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Есть вопросы, которые лучше отработают законодатели региональных, даже местных советов»

Фарид Мухаметшин убежден, что федеральный центр «должен больше доверять субъектам РФ». Он пояснил, что есть вопросы, которые лучше регулируются на местах.

«Конечно, должны быть единые законы, касающиеся целостности многонационального народа, общей политики. И есть вопросы, которые лучше и качественнее отработают законодатели региональных, даже местных советов. Например, глава района лучше знает, как землю муниципалитета эффективнее использовать, сохранить. Это такие жизненные вопросы. Их надо оставить в полномочиях субъектов, даже муниципалитетов», – отметил Председатель Госсовета.

Он убежден, что необходимо повышать ответственность муниципальных советов, местных депутатов. «Если Москва все будет брать на себя и решать, то будут кивать на Москву. То есть с себя будут снимать ответственность – “это не я решил, это Москва приняла решение, идите туда”», – уточнил спикер.

Он добавил, что инициативы регионов и муниципалитетов должны быть внимательно рассмотрены. «Не по всем вопросам нужно под одну гребенку грести. По государственным вопросам, конечно, все едины, в полномочиях равны перед федеральным центром. Но в едином государстве все субъекты разные. Каждый по-своему подходит к решению той или иной задачи для достижения общих целей. Вот это надо оставить за субъектами», – подчеркнул глава парламента.

Этот вопрос, по словам Мухаметшина, поднимался на встрече с депутатами Госдумы от Татарстана. «Они поддержали, поняли нашу озабоченность», – сказал он.