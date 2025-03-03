«Чтобы не продавали с ржавых газелей и картонок»: в Казани наведут порядок в торговле

Рост оборота розничной торговли в Казани значительно опережает показатели в среднем по России и Татарстану. Однако в городе остаются проблемы с нелегальными площадками и непривлекательными торговыми объектами. С чем поручил разобраться Метшин – в материале «Татар-информа».





Темпы роста розничной торговли в Казани значительно опережают среднероссийские и республиканские показатели

Оборот розничной торговли Казани растет быстрее, чем по России и Татарстану

Темпы роста розничной торговли в Казани значительно опережают среднероссийские и республиканские показатели. Так, по итогам 9 месяцев 2024 года оборот розничной торговли составил почти 680 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. В России этот показатель за это же время вырос на 7,8%, а в Татарстане – на 9,6%. Об этом заявил председатель комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов на деловом понедельнике.

«На сегодняшний день в городе работает почти 3,5 тыс. магазинов, половина из которых принадлежит федеральным и местным сетям. За год число магазинов сетей выросло на 10%, что говорит о положительной тенденции в экономике города», – подчеркнул он.

Руслан Фазылянов: «За год число магазинов сетей выросло на 10%, что говорит о положительной тенденции в экономике города» Фото: kzn.ru

Кроме того, растет популярность интернет-торговли, на долю которой по итогам 2024 года приходится около 8% от общего оборота розничной торговли.

Оборот сельскохозяйственных ярмарок достиг 1 млрд рублей

«Традиционной популярностью у казанцев пользуются сельскохозяйственные ярмарки. В прошлом году оборот на них составил почти 1 млрд рублей», – отметил Фазылянов.

Он добавил, что ярмарки проходят на 14 площадках Казани. Участие в них принимают 24 сельских района Татарстана, а также 22 агропромышленные компании.

«Традиционной популярностью у казанцев пользуются сельскохозяйственные ярмарки. В прошлом году оборот на них составил почти 1 млрд рублей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель комитета потребительского рынка отметил, что в этом году планируют отремонтировать и благоустроить пять площадок и построить три новые в наиболее востребованных местах города.

Весной откроется реконструированный Московский рынок

Отдельно Фазылянов остановился на переформатировании рынков. По его словам, весной этого года после реконструкции откроют Московский рынок.

«Отрадно, что аналогичное решение принято собственниками Приволжского и Чеховского рынков», – добавил он.

Весной этого года после реконструкции откроют Московский рынок. В начале 2000-х ситуация была неудовлетворительной, город был заставлен малопривлекательными торговыми объектами без торговых залов и информации о продавцах. Фото: © «Татар-информ»

Фазылянов также подробнее рассказал о нестационарной торговле. «В начале 2000-х ситуация была неудовлетворительной, город был заставлен малопривлекательными торговыми объектами без торговых залов и информации о продавцах. Сейчас ситуация изменилась – в основном это небольшие магазины у дома», – отметил он.

По его словам, доходы бюджета города от таких объектов по итогам 2024 года составили 86 млн рублей.

В Казани сократилось число незаконных объектов торговли

«В рамках борьбы с недобросовестной конкуренцией мы постоянно демонтируем незаконные павильоны. За последние 5 лет было демонтировано более 1,6 тыс. объектов. При этом в 2024 году демонтировали 168 объектов, что меньше, чем в предыдущие годы. Однако такая ситуация объясняется сокращением незаконных объектов в городе», – добавил Фазылянов.

Он также напомнил, что изменилось законодательство и теперь объекты можно демонтировать за один день вместо трех недель.

Изменилось законодательство, и теперь объекты можно демонтировать за один день вместо трех недель Фото: © «Татар-информ»

Однако из-за изменений в законах такие точки начали переносить с муниципальных площадок на придомовые территории, принадлежащие гражданам, что значительно осложняет их ликвидацию.

«Торговых площадей ровно столько, сколько и нужно»

«Что касается уличной торговли – это законность и порядок. Мы работаем в этом направлении в диалоге с нашими предпринимателями не первый год, и для всех правила одинаковые, прозрачные и понятные. И благодаря совместной работе город имеет привлекательный и достойный вид», – прокомментировал ситуацию по торговле в городе мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, остаются вопросы с павильонами в подземных переходах, конкретно – на переходе в торговый центр «Кольцо».Сейчас здесь идет реконструкция. «У нас наверху уже все в порядке, но этот переход помнит меня еще руководителем аппарата. Я там каждый уголок помню, и он, к сожалению, все такой же, как и раньше», – заявил мэр, добавив, что нужно завершить капитальный ремонт в этом году.

Ильсур Метшин: «Золотая середина должна быть между электронной торговлей с доставкой и новыми форматами, как новый ТЦ «Арт Центр» в Советском районе» Фото: kzn.ru

Он отметил, что по обеспеченности торговыми площадями Казань среди городов-миллионников находится на 10-м месте.

«Мы точно не собираемся быть лидерами с учетом того, что развиваются маркетплейсы. Поэтому их ровно столько, сколько и нужно. Золотая середина должна быть между электронной торговлей с доставкой и новыми форматами, как новый ТЦ «Арт Центр» в Советском районе», – заявил Метшин.

Он отметил, что это новый уровень торговых площадей: люди приходят не только за покупками, но и за впечатлениями. «И в этом «Арт Центре» точно сегодняшний и чуть-чуть завтрашний день. Как говорит молодежь, для совместной движухи. Поэтому молодцы, что ловят веяния времени и предлагают новые форматы ТЦ», – сказал мэр.

«Двор для жильцов, а не для дельцов»

Отдельно мэр остановился на нестационарной торговле. «Схему размещения мы сократили до оптимальных потребностей города. Внешние виды разработали и утвердили, чтобы не было семи кругов ада, чтобы мы не зависели от чужого мнения. Выбирайте точку и делайте достойно, чтобы не было торговли с ржавых газелей и с картонок или линолеумов не торговали летом», – сказал Метшин.

«Выбирайте точку и делайте достойно, чтобы не было торговли с ржавых газелей и с картонок или линолеумов не торговали летом» Фото: © «Татар-информ»

Среди существующих проблем он выделил смещение несанкционированных торговых объектов с муниципальной земли на придомовые территории, которые в собственности жильцов.

«Здесь уже работа с главами районов. Двор для жильцов, а не для дельцов. Торговли у нас достаточно в пешей доступности, так что наводите там порядок», – поручил мэр Казани.