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Происшествия 6 марта 2023 09:38

Чтобы не лишиться премиум-иномарки, житель Татарстана выплатил 110 тыс. долга по налогам

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В Болгаре автоинспекторы остановили премиум-иномарку, за рулем которой находился нетрезвый водитель. Выяснилось, что у мужчины есть долги по налогам – 110 тыс. рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

От оплаты долгов татарстанец скрывался, в связи с чем машина была объявлена в розыск. Инспекторы ГИБДД сообщили приставам о том, что они нашли авто. Приставы приехали на место и арестовали автомобиль и отправили на штрафстоянку.

Чтобы не лишиться машины, должник на следующий день полностью оплатил налоги.

#судебные приставы #долги по налогам
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