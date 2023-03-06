Чтобы не лишиться премиум-иномарки, житель Татарстана выплатил 110 тыс. долга по налогам

В Болгаре автоинспекторы остановили премиум-иномарку, за рулем которой находился нетрезвый водитель. Выяснилось, что у мужчины есть долги по налогам – 110 тыс. рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

От оплаты долгов татарстанец скрывался, в связи с чем машина была объявлена в розыск. Инспекторы ГИБДД сообщили приставам о том, что они нашли авто. Приставы приехали на место и арестовали автомобиль и отправили на штрафстоянку.

Чтобы не лишиться машины, должник на следующий день полностью оплатил налоги.