Чтобы не лишиться Hummer, бизнес-леди из Альметьевска выплатила кредит и долги по налогам

В Альметьевске на местную предпринимательницу возбудили 9 исполнительных производств, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Как выяснилось, местная бизнес-леди задолжала семи кредитным организациям, а также не заплатила налоги. Общая сумма долга составила 280 тысяч рублей.

Приставы установили, что у предпринимательницы есть салон женской одежды, рядом с которым был припаркован ее Hummer. Когда женщина увидела, что пристав составляет акт об аресте авто, она целиком выплатила долг, включая исполнительский сбор на сумму 20 тысяч рублей.