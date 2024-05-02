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Чтобы не лишиться Hummer, бизнес-леди из Альметьевска выплатила кредит и долги по налогам
В Альметьевске на местную предпринимательницу возбудили 9 исполнительных производств, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Как выяснилось, местная бизнес-леди задолжала семи кредитным организациям, а также не заплатила налоги. Общая сумма долга составила 280 тысяч рублей.
Приставы установили, что у предпринимательницы есть салон женской одежды, рядом с которым был припаркован ее Hummer. Когда женщина увидела, что пристав составляет акт об аресте авто, она целиком выплатила долг, включая исполнительский сбор на сумму 20 тысяч рублей.
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