Чтобы не лишиться авто, фирма из Казани должна заплатить миллион рублей штрафов ГИБДД

Во время совместного рейда автоинспекторов и судебных приставов был остановили Hyundai, который принадлежит одной из казанских фирм. Выяснилось, что организация накопила почти 400 тыс. рублей долга по штрафам ГИБДД, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Автомобиль арестовали и на эвакуаторе отправили на штрафстоянку. Теперь с учетом исполнительских сборов компании-должнику придется заплатить 910 тыс. рублей. Если долг не будет погашен, автомобиль продадут на торгах.

