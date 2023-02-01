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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2023  11:32

Чтобы не лишиться авто, фирма из Казани должна заплатить миллион рублей штрафов ГИБДД

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Во время совместного рейда автоинспекторов и судебных приставов был остановили Hyundai, который принадлежит одной из казанских фирм. Выяснилось, что организация накопила почти 400 тыс. рублей долга по штрафам ГИБДД, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Автомобиль арестовали и на эвакуаторе отправили на штрафстоянку. Теперь с учетом исполнительских сборов компании-должнику придется заплатить 910 тыс. рублей. Если долг не будет погашен, автомобиль продадут на торгах.
 

#штрафы гибдд #судебные приставы
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