«Чтобы не допустить коллапса»: в Бугульминском районе введен план «Буран»

Из-за сложных погодных условий в Бугульминском районе введен в действие оперативный план «Буран». Такое решение было принято сегодня на расширенном заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Заседание провел глава муниципального района Линар Закиров.

«Мощный циклон с красивым именем „Ольга“ настиг нашу республику. Прогноз неблагоприятный — обильные снегопады продолжатся. В связи со сложной обстановкой на автомобильных дорогах города считаю необходимым ввести в действие оперативный план „Буран“ в полном объеме. Ситуация все хуже и хуже. Мы ощущаем острую нехватку спецтехники», — отметил градоначальник.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня сохранится сильный снег, метель с ухудшением видимости, на дорогах заносы. С 8 часов утра 7 февраля введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на федеральной трассе М5. Из-за ограничения движения отменены школьные автобусы пригорода.

Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности движения автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения — это задача № 1.

«План „Буран“ четко предписывает все оперативные регламентирующие действия для того, чтобы не допустить коллапса. Бугульма — это наш общий дом. Призываю всех руководителей предприятий отнестись с полным пониманием и ответственностью в предоставлении техники для расчистки города. Главное — обеспечить проезд спецтранспорта как на городских дорогах, так и на территории дворов», — обратился к участникам заседания глава района.

Только за последние сутки высота выпавшего снежного покрова превысила 20 см. Городская подрядная организация продолжает работать в усиленном режиме. Основной упор делается на расчистку главных дорог, остановочных карманов и тротуаров.

Сегодня ночью будет усилена работа по расширению проезжей части. 7 и 8 февраля дополнительная спецтехника 14-ти предприятий города и района выйдет на очистку дорог.