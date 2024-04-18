«Чтобы наше поколение помнило»: молодогвардейцы навели порядок на могилах ветеранов войны

Сегодня на Арском кладбище в Казани волонтеры движения «Молодая гвардия» занялись благоустройством могил ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Молодогвардейцы собрались сегодня на кладбище, чтобы отыскать, почистить и покрасить места захоронения ветеранов.

«Для нас это не задача, а возможность», – рассказал волонтер Молодой Гвардии Республики Татарстан Линар Арсланов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Для «Молодой гвардии» и Линара в частности это уже не первый выезд. Ежегодно в преддверии 9 Мая волонтеры занимаются уборкой памятников, исторических мест и могил ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодняшний выезд также проходит в рамках акции «Всероссийский субботник».

«Я занимаюсь этим потому что важно, чтобы наше поколение не забывало о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Для меня это важно также потому, что считаю – один из столпов нашего общества, это любовь к Родине», – поделился Линар Арсланов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Молодогвардейцы вооружились тряпками, щетками, несколькими бутылками очистителя и двумя баллонами с краской. Всего за час ребята набрали четыре огромных пакета с листвой и ветками. Работали молодогвардейцы, разделившись на группы по три человека.

Всего за час волонтеры отыскали и привели в порядок три места захоронения ветеранов войны.