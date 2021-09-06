«Чтобы могли любоваться люди любой национальности»: купель в Раифе украсила икономозаика

Масштабную мозаику размером 4,5 на 2,5 метра выложила из морской гальки, мраморной крошки и ракушек казанская художница Анна Солнечная.

Фото: Гульшат Мингулова

От Леонеля Месси до Иоанна Крестителя

Масштабную мозаику размером 4,5 на 2,5 метра выложила из морской гальки, мраморной крошки и ракушек казанская художница Анна Солнечная. Она, напомним, стала популярна в 2018 году, когда к Чемпионату мира по футболу, также из морской гальки, создала портрет футболиста с мировым именем – Леонеля Месси.

Работа над изображением размером в стену заняла у Анны девять месяцев, а выполнять этот кропотливый труд ей приходилось в часы, пока спит ее грудная дочка. Икономозаику художник сначала выкладывала в мастерской на монтажной сетке, потом разделила на 25 фрагментов, пазлов, и так, по частям, плитами перевезла на монтаж в сам монастырь. Это ее самая большая работа – личный рекорд, призналась мастер.

Работа над изображением размером в стену заняла у Анны девять месяцев Фото предоставлено Анной Солнечной

«Мы все это делаем для того, чтобы люди приезжали, смотрели, любовались, фотографировались – для того, чтобы эти локации были в открытом доступе, чтобы могли люди любой национальности увидеть их. Кто-то, допустим, другой национальности, может, стесняется в церковь зайти, а тут прогуляется, подойдет, посмотрит», – пояснила Анна Солнечная корреспонденту «Татар-информ».

Панно было завершено на днях. Причем художница выполняла эту работу единолично, без помощников. Хотя, например, в 2018 году здесь же, в Раифском монастыре, Анна Солнечная с командой мастериц-учениц выкладывала уличное двустороннее изображение высотой 3,5 на 2,5 метра: с одной стороны – лик Грузинской иконы Божией Матери, с другой – изображение монастыря. Поучаствовать в этом – приобщиться к созданию образа – тогда приглашали и всех желающих. В 2020 году Анна выложила из морской гальки лик Богоматери размером 3,5 на 2,5 метра для женского Казанско-Богородицкого монастыря в Бугульме. Кроме того, авторству художницы принадлежат также две иконы в Троицкой церкви Раифского монастыря – «Семистрельная» и «Неупиваемая чаша».

«Я лично предпочитаю работать именно с морской галькой, подбирать ее по оттенкам, комбинировать, добиваться нужного контраста цветов...» Фото предоставлено Анной Солнечной

«Я лично предпочитаю работать именно с морской галькой, подбирать ее по оттенкам, комбинировать, добиваться нужного контраста цветов. Но в этот раз наместник монастыря (отец Гавриил – прим. ред.) попросил включить в работу синий цвет, потому что купель сама находится на воде, и для него было крайне важно символично изобразить воду на мозаике именно в синем цвете. Я не придумала ничего лучше, как использовать смальту – она приближена к натуральному камню, окрашена по всей толщине, так что ее плотность также не уступает камню, хотя смальту, конечно, делают искусственным путем, но тем не менее по прочности она будет как камень. Она сможет очень долго служить. Есть фрески, сделанные из смальты еще в XV веке, и они прекрасно себя чувствуют. Так что этот материал лучше всего подходит для уличной мозаики, поэтому здесь я комбинировала гальку со смальтой. Все остальное – природный цвет камня и в некоторых местах мрамора (часть неба, одеяний) и ракушек», – рассказала об особенностях своего нового творения автор.

Визуализированный библейский сюжет – не копия одной из существующих иллюстраций или икон, а интерпретация самой Анны Солнечной Фото предоставлено Анной Солнечной

«Важно сделать для других кусочек мира, надежды, милосердия, доброты и надежды»

Весит это иконографическое панно около полутоны. Сырье для уличной мозаики закупали на пожертвования прихожан и гостей монастыря мешками у компаний, занимающихся ландшафтным дизайном. Только для того, чтобы рассортировать материал по цветам и размеру, ушло около трех месяцев. А от зарождения идеи до ее воплощения прошло и вовсе 1,5-2 года. Визуализированный библейский сюжет – не копия одной из существующих иллюстраций или икон, а интерпретация самой Анны Солнечной.

«Наша Богом поцелованная девочка закончила новую икону-картину. Огромный размер, необычный формат, удивительное место – это произведение точно станет новой достопримечательностью Раифы», – с восторгом прокомментировала в соцсети творение художницы Гульшат Мингулова.

Со временем у мозаики «Крещение Господне» в Раифе, по замыслу наместника монастыря, должна появиться багетная рама, отметила художница. И, конечно, новое произведение, как и прежние, выполненные для обители, ожидает обряд освящения.

«Огромный размер, необычный формат, удивительное место – это произведение точно станет новой достопримечательностью Раифы» Фото: Гульшат Мингулова

«Каждый раз делая подобную работу, я задаю себе один и тот же вопрос: "Разве я заслужила это делать?" Я такой же человек, как и все, со своими страстями и грехами. Мои руки болят от долгого перебирания камней. Моя кожа на пальцах шелушится от постоянного прикосновения, а ногти желают выглядеть лучше после контакта с эпоксидной затиркой... И каждый раз, когда у меня встаёт выбор делать портрет или икону, я всегда выбираю второе. Возможно, я устаю от однообразия своих работ и душа просит экспериментов. Только где-то в глубине души, там, где живёт то самое бессознательное, я понимаю, как это важно. Важно сделать для других кусочек мира, надежды, милосердия, доброты и надежды. Прожить жизнь, умереть, стать пеплом, но оставить после себя кусочек истории, религии, которая, возможно, сделает жизнь наших детей и детей наших детей чуточку лучше», – пишет в посте-откровении по завершении своей очередной мозаичной фрески Анна Солнечная.