«Чтобы мир стал чище»: в Казани наградили победителей премии «Экология – дело каждого»

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу заявок, поданных учащимися школ на международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Награждение шести победителей состоялось сегодня в КРК «Пирамида». Награды вручил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

«Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» была учреждена в марте 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. В течение шести месяцев дети со всего мира подавали свои заявки, их поступило более 9,5 тыс. Принято 6 тыс. работ, соответствующих положению конкурса. Отрадно, что участники из Татарстана вошли в пятерку регионов по количеству поданных заявок. Всего от нашего региона было подано 280 заявок на конкурс. Шесть участников стали победителями и призерами», - сообщил Фаяз Шакиров корреспонденту ИА «Татар-информ».

Спикер отметил, что в целом в Татарстане проводится большая работа по сохранению экологии. К ней подключены все природоохранные ведомства, муниципальные районы, организации и учреждения.

«Если посмотреть по количеству мероприятий, проведенных в рамках федеральных проектов, Татарстан является лидером в данном направлении. Взрослые показывают отличный пример детям, а детско-юношеская премия – один из примеров, как привлекать детей к экологическому направлению», - добавил Шакиров.

Главная миссия проекта заключается в повышении уровня экологической культуры среди молодежи, выявлении талантливых детей и подростков, их поощрения и экологического просвещения, популяризации бережного отношения к природе. В финал премии прошло около 650 работ. Авторы шести из них – представители Татарстана. В номинации «Моя экосемья – моя команда» первое место заняла ученица 7 класса Джалильской средней школы №1 Сармановского района Азалия Ханнанова. В награду она получила путевку во всероссийский детский центр «Орленок», где уже успела отдохнуть.

«Мы всей семьей убирали мусор на прибрежной территории реки Мензеля, строили скворечники для птиц. Сняли видеоролик и отправили его на конкурс. В результате я получила приз и поехала в „Орленок“, привезла с собой оттуда массу впечатлений. Занимаюсь экологией, чтобы наш мир стал чище», – рассказала Азалия.

На конкурс девочка пришла со своей семьей - папой, мамой и младшим братом. Ее семья занимается экоделами круглый год. Взрослые и дети вместе собирают и сдают макулатуру, приобретают саженцы и высаживают деревья, расчищают от мусора берега рек. Только в этом году активисты посадили более 3 тыс. саженцев. Своим примером экосемья хочет показать другим жителям района и республики, почему так важно ценить природу.

За креативные идеи, посвященные сохранению окружающей среды и бережному отношению к природе, наградами и ценными призами были отмечены еще пять участников. В их числе первоклассница лицея №2 им. академика Валиева из Мамадыша Айсылу Валиева, ученица 4 класса гимназии №6 Приволжского района Казани Жаклин Лутфуллина, третьеклассник Муслюмовской гимназии Ислам Бариев и ученица 8 класса средней школы №24 Альметьевска Софья Горячева. В номинации «Экошкола» отмечен коллектив Лешев-Тамакской общеобразовательной школы Сармановского района, награду получил директор Ринат Давлетов.