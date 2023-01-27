«Чтобы любители приходили в спорт»: казанцев приглашают на зимний рыболовный фестиваль

Зимний фестиваль по рыбной ловле со льда пройдет в Казани в 28 января. Мероприятие состоится в акватории Волги, около улицы Брюсова, при поддержке «Татохотрыболовобщества» и Федерации рыболовного спорта Татарстана.

Как сообщил «Татар-информу» представитель оргкомитета фестиваля Ильяс Салахов, фестиваль запланирован в открытом формате. К участию приглашаются все рыболовы, независимо от возраста и пола. Юноши и девушки до 16 лет допускаются в присутствии родителей или старших родственников.

Ловить рыбу на фестивале можно будет на мормышку, «чертика», блесну, балансир и другие снасти. Допускается и зимняя поплавочная удочка. Регистрация на турнир начнется в 7 часов утра.

«На фестиваль мы приглашаем как профессиональных спортсменов, так и любителей. Нансы поймать рыбу у всех одинаковые. В то же время начинающие рыбаки смогут посмотреть, на какие снасти и наживки рыбачат профессионалы. Собственно, цель нашего фестиваля – популяризация рыболовного спорта. Наша задача, чтобы рыболовы-любители приходили в спорт», – сказал Салахов.

Фестиваль будет проходить в один тур с 8.20 до 13.20. После этого предусмотрены процедуры взвешивания улова и награждение победителей. Также на площадке фестиваля запланированы конкурсы для взрослых и детей.