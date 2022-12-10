«Чтобы купол засиял»: На главной казанской елке меняют неработающие лампочки

На центральной елке Казани, установленной около «Чаши», стартовали пуско-наладочные работы. Сейчас специалисты проверяют работу шатра и меняют вышедшие из строя лампочки, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

«На [шатре] 1280 ламп и немало вышло из строя после прошлого сезона. Неработающие огоньки заменяют на новые, чтобы купол сиял в полную силу», – добавили в КВБ.

Монтировать мультимедийный экран на искусственную хвою специалисты начали 24 ноября. Этот экран подключается к блокам управления, благодаря чему новогодняя елка будет переливаться разными цветами. Установка елки обойдется городу в 14,8 млн рублей.