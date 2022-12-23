«Чтобы край был комфортным»: «Татнефть» выделила 1,4 млрд рублей на социальные проекты

«Библионефть», парк для особенных детей, центр «Надежда» и еще больше 200 общественно значимых инициатив были поддержаны «Татнефтью». Эти проекты стали победителями второго конкурса грантов и будут реализованы в 2023 году. Общая сумма помощи превысила 1,4 млрд рублей, сообщает газета «Нефтяные вести».

«Чтобы люди гордились тем, что живут в нефтяном регионе»

Грантовая программа — это новый комплексный механизм взаимодействия компании «Татнефть» с муниципалитетами. Конкурс в новом формате проводится уже второй год подряд.

«Мы хотим, чтобы наш край был комфортным для проживания, люди гордились тем, что живут в нефтяном регионе, чтобы в наш нефтяной край приезжали новые люди, —высказал мнение генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. — Компания всегда не просто занималась добычей нефти, а развивала территорию своей деятельности, это заложено в ДНК компании».

Одним из критериев отбора являлось наличие софинансирования из других источников. Таким образом, «Татнефть» стремится выстраивать партнерские отношения с муниципалитетами, органами местного самоуправления. Этот подход позволяет повышать эффективность социальных инвестиций, привлечь к взаимовыгодному сотрудничеству не только энтузиастов своего дела, но и средства других грантов: республиканских и федеральных.

Конкурс проводился по 20 целевым программам и четырем приоритетным направлениям деятельности: «Здравоохранение», «Образование», «Культура» и «Развитие территорий». Каждый представленный проект прошел унифицированную оценку при помощи специально разработанного алгоритма и ключевых критериев.

Победу одержали 217 инициатив (154 подано организациями и 63 — физлицами) с финансированием на сумму 1,4 млрд рублей. Стороннее софинансирование составит 58 % от общей суммы проектов.

В Бугульме преобразится парк, Музей истории города и Музей-театр «Трактир» в Елабуге

Из списка новых проектов отметим превращение научно-технической библиотеки ДК «Нефтьче» в Альметьевске в современное креативное пространство «БиблиоНефть». Помимо помещений для хранения книг, здесь заработает кафе с детской игровой зоной, проектный офис, зал-лекторий и буккроссинг.

В 2023 году в Тольятти будет построен инклюзивный парк для спорта и отдыха маломобильных групп населения на базе местной школы № 26, сообщают «Нефтяные вести». Также поддержку получили несколько школ юго-востока. Например, в школе № 8 Лениногорска будет произведен капремонт. Кроме того, на родине нефти Татарстана появится психологический центр «Надежда».

В Бугульме преобразится одна из центральных точек проекта компании «Культурная среда» — Парк культуры и отдыха. Средства гранта пойдут на оснащение современным оборудованием и инвентарем. Это поможет культурно-массовым мероприятиям стать более привлекательными, креативными и современными.

Кроме этого «Татнефть» поможет отремонтировать Музей истории города и Музей-театр «Трактир» в Елабуге. Здесь уже совсем скоро будут решены все проблемы с хранением музейных ценностей, а внешний вид памятников архитектуры приведут к исходному облику. В 1000-летнем городе надеются, что благодаря компании увеличится поток туристов с 40 до 50 тысяч человек в год.

Фото с сайта almetievsk-ru.ru и из архива Елабужского историко-архитектурного музея-заповедника.