«Чтобы конъюнктурщики не победили»: про Героев СВО напишут книги

Айдар Салимгараев: «Объявить конкурс мало. Нужно именно обсудить, как его организовать, чтобы максимально вовлечь в него творческих людей, которые чувствуют все происходящие события, — в этом задача круглого стола»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Объявить конкурс мало»

В своем послании Госсовету Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил следующий год в Татарстане Годом защитника Отечества. В связи с этим в агентстве «Татмедиа» решили провести патриотический литературный конкурс «Геройлар янәшәдә» — «Герои рядом».

«Объявить конкурс мало. Нужно именно обсудить, как его организовать, чтобы максимально вовлечь в него творческих людей, которые чувствуют все происходящие события, — в этом задача круглого стола», — объяснил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Основная цель — вовлечь в этот процесс творческие силы Татарстана. На данный момент некоторые детали положения о проведении конкурса находятся на этапе разработки, но тема будущих произведений и цели конкурса известны.

Конкурс направлен на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма, сохранение и развитие государственных языков РТ, выявление талантливых авторов. А также на обогащение пласта произведений современной литературы в Татарстане.

Главная тема произведений — самоотверженность, доблесть, героизм, патриотизм уроженцев Татарстана в ходе решения задач специальной военной операции.

Итоговый вариант положения конкурса находится в разработке. Его старт запланирован на конец 2024 года, а подведение итогов собираются приурочить ко Дню Победы в 2025 году.

Ринат Мухамадиев: «Я хорошо общаюсь с Героями России и с теми людьми, которые организованно помогают бойцам. Есть Герои, к судьбам которых нельзя быть равнодушным» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если человек не знает, с какой стороны держать автомат…»

До сих пор за весь период СВО литературных конкурсов в Татарстане на эту тему не проводили. Даже среди корифеев пера эта тема не простая, уверяет писатель Ринат Мухамадиев.

«Я хорошо общаюсь с Героями России и с теми людьми, которые организованно помогают бойцам. Есть Герои, к судьбам которых нельзя быть равнодушным. Но патриотизм вседозволенности не прощает. Надо знать, о чем писать можно, а о чем нет», — объяснил корреспонденту «Татар-информа» Мухамадиев.

Писатель уверен, что если необходимо, поправят государственные органы, но «стрелять нужно в цель», чтобы у читателей усилилось внимание к этой теме. «Чтобы мы стали жить, трудиться, писать, читать и пропагандировать ради победы в СВО», — добавил писатель.

Найти ключ к героям тоже непросто, считает Мухамадиев. Чаще всего рассказывать про свою службу любят те, кто почти не воевал или слышал об ужасах боевых действий от других. «Но настоящие герои немногословны. Во-первых, им не все следует рассказывать, потому что война еще идет. Нельзя называть некоторых имен, а кому-то даже свое лицо показывать не рекомендуется», — поделился с «Татар-информом» Мухамадиев.

В этом и заключается главная сложность в написании больших литературных форм на тему СВО. «Если человек не знает, с какой стороны держать автомат, он не напишет роман», – развил мысль писатель и журналист Рахман Шафигуллин.

Рахман Шафигуллин: «Если человек не знает, с какой стороны держать автомат, он не напишет роман» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для этого было предложено к уже имеющимся в положении «роману», «повести» и «рассказу» добавить жанры «очерк» и «публицистика». «Глубокая и качественная публицистика может быть лучше романа», — объяснил свое предложение писатель Зиннур Мансуров.

«Чтобы конъюнктурщики нас не победили»

«У нас дома сохранился фронтовой чемодан моего дедушки. Когда его спросили, что у него за чемодан и что за трофеи в нем лежат, он ответил, что это не просто трофеи, а золотые вещи. Чемодан был набит рукописями, дневниками, материалами фронтовых газет, листовками о татарах-бойцах. Все это легло в основу его фронтовых книг», — вспомнила главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова историю своего дедушки.

Писатели середины XX века были очевидцами событий Великой Отечественной войны и создавали свои произведения, опираясь на свои собственные воспоминания. С начала СВО прошло больше двух лет, и эта тема сегодня продолжает задевать сердца людей, отметил писатель Равиль Файзуллин.

Равиль Файзуллин: «С начала СВО прошло больше двух лет, и эта тема сегодня продолжает задевать сердца людей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом и состоит необходимость конкурса литературных произведений на тему СВО. Новые авторы будут искать своих героев, размывать их лица, «художественно обобщать», как предлагал Мухамадиев. Возможно, на этой почве вырастет новое поколение писателей. Под вопросом формы произведений итог подвел Айдар Салимгараев. Будет это документалистика, очерк или рассказ, совсем не важно. Главное, чтобы это было талантливо.

«Я не знаю, есть ли писатели среди нынешних фронтовиков, но хотелось бы, чтобы книги, которые получатся у нас или у кого-то еще, были искренние. Чтобы конъюнктурщики нас не победили», — резюмировала Альбина Абсалямова.