«Чтобы каждая семья знала – их ребенку помогут»: в РТ стартует проект помощи людям с РАС
В Татарстане стартует реализация Общественного проекта «Ментальное здоровье», основная задача которого –комплексная помощь людям с расстройством аутистического спектра для их социализации и формирования в обществе более толерантного отношения.
Сегодня в Кабинете Министров республики состоялось первое совещание, на котором специалисты и представители профильных ведомств обсудили концепцию проекта, составили его дорожную карту, а также поговорили о составе рабочей группы, которая должна быть сформирована уже к февралю этого года.
«В нескольких регионах страны проект уже реализуется, но мы уверены, что в Татарстане он будет представлен в лучшем виде. В республике уже сегодня работает очень много ресурсных и реабилитационных центров. Сделано уже очень много, нужно только усилить это взаимодействие и сделать так, чтобы каждая семья понимала: для того, чтобы максимально помочь ребенку, есть все возможности», – рассказала координатор проекта в Татарстане, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.
По ее словам, раннее выявление и правильная диагностика ментальных заболеваний имеет огромное значение для качества всей дальнейшей жизни семей, которые столкнулись с подобными трудностями. Зачастую им приходится преодолевать огромное количество социальных проблем, так как один из родителей, как правило, не может работать, поскольку ему нужно постоянно находиться рядом с ребенком.
Ирина Волынец особенно подчеркнула, что реализация проекта и поддержка людей с ментальными заболеваниями на протяжении всей жизни позволит им не просто социализироваться в обществе, но даже достичь полной материальной независимости в будущем.
«Эта система является единственным принятым во всем мире алгоритмом помощи людям с инвалидностью. Помощь оказывается не точечно: чуть-чуть помогли в образовании, чуть-чуть в здравоохранении. Создается целая система межведомственного сопровождения: человек с инвалидностью "подхватывается" с рождения или с момента выявления заболевания и сопровождается столько, сколько нужно», – отметил соавтор проекта и директор АНО «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг, который также присутствовал на совещании в режиме конференц-связи.
По его словам, детей с расстройством аутистического спектра с каждым годом становится все больше. По данным исследователей США, каждый 54-й ребенок страдает тем или иным ментальным заболеванием, по данным ВОЗ – каждый 160-й ребенок или каждый 270-й человек на планете. Болезнь стремительно развивается, поэтому вопрос создания комплексной системы помощи людям, столкнувшимся с такой проблемой, стоит очень остро.
Отметим, что реализация проекта подразумевает построение сложной системы взаимодействия между различными ведомствами. Важную роль также играют сотрудничество с различными специалистами, создание новых должностей для беспрерывного сопровождения людей с инвалидностью, их обучение и много других аспектов, которые предполагают необходимость большого финансирования, особенно на первых этапах реализации проекта.
«Реализация любого проекта стоит денег, поэтому для построения такой комплексной модели нужно оценить те финансовые ресурсы, которые есть сегодня в республике, и понять, что мы можем провести в рамках тех средств, которые ежегодно закладываются в бюджете, и потом уже согласовывать с Министерством финансов выделение дополнительных средств», – отметила заместитель Министра труда, занятости и социальной защиты республики Юлия Абдеева.
Согласно предварительному плану, первое заседание рабочей группы состоится уже в начале февраля. До начала весны должен быть проведен мониторинг ситуации в республике, а с 1 июня начнется внедрение проекта в жизнь.