«Чтобы каждая семья знала – их ребенку помогут»: в РТ стартует проект помощи людям с РАС

В Татарстане стартует реализация Общественного проекта «Ментальное здоровье», основная задача которого –комплексная помощь людям с расстройством аутистического спектра для их социализации и формирования в обществе более толерантного отношения.

Сегодня в Кабинете Министров республики состоялось первое совещание, на котором специалисты и представители профильных ведомств обсудили концепцию проекта, составили его дорожную карту, а также поговорили о составе рабочей группы, которая должна быть сформирована уже к февралю этого года.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«В нескольких регионах страны проект уже реализуется, но мы уверены, что в Татарстане он будет представлен в лучшем виде. В республике уже сегодня работает очень много ресурсных и реабилитационных центров. Сделано уже очень много, нужно только усилить это взаимодействие и сделать так, чтобы каждая семья понимала: для того, чтобы максимально помочь ребенку, есть все возможности», – рассказала координатор проекта в Татарстане, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

По ее словам, раннее выявление и правильная диагностика ментальных заболеваний имеет огромное значение для качества всей дальнейшей жизни семей, которые столкнулись с подобными трудностями. Зачастую им приходится преодолевать огромное количество социальных проблем, так как один из родителей, как правило, не может работать, поскольку ему нужно постоянно находиться рядом с ребенком.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ирина Волынец особенно подчеркнула, что реализация проекта и поддержка людей с ментальными заболеваниями на протяжении всей жизни позволит им не просто социализироваться в обществе, но даже достичь полной материальной независимости в будущем.

«Эта система является единственным принятым во всем мире алгоритмом помощи людям с инвалидностью. Помощь оказывается не точечно: чуть-чуть помогли в образовании, чуть-чуть в здравоохранении. Создается целая система межведомственного сопровождения: человек с инвалидностью "подхватывается" с рождения или с момента выявления заболевания и сопровождается столько, сколько нужно», – отметил соавтор проекта и директор АНО «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг, который также присутствовал на совещании в режиме конференц-связи.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По его словам, детей с расстройством аутистического спектра с каждым годом становится все больше. По данным исследователей США, каждый 54-й ребенок страдает тем или иным ментальным заболеванием, по данным ВОЗ – каждый 160-й ребенок или каждый 270-й человек на планете. Болезнь стремительно развивается, поэтому вопрос создания комплексной системы помощи людям, столкнувшимся с такой проблемой, стоит очень остро.

Отметим, что реализация проекта подразумевает построение сложной системы взаимодействия между различными ведомствами. Важную роль также играют сотрудничество с различными специалистами, создание новых должностей для беспрерывного сопровождения людей с инвалидностью, их обучение и много других аспектов, которые предполагают необходимость большого финансирования, особенно на первых этапах реализации проекта.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Реализация любого проекта стоит денег, поэтому для построения такой комплексной модели нужно оценить те финансовые ресурсы, которые есть сегодня в республике, и понять, что мы можем провести в рамках тех средств, которые ежегодно закладываются в бюджете, и потом уже согласовывать с Министерством финансов выделение дополнительных средств», – отметила заместитель Министра труда, занятости и социальной защиты республики Юлия Абдеева.

Согласно предварительному плану, первое заседание рабочей группы состоится уже в начале февраля. До начала весны должен быть проведен мониторинг ситуации в республике, а с 1 июня начнется внедрение проекта в жизнь.