Чтобы избежать новой волны ковида, врачи просят татарстанцев в праздники оставаться дома

Для того, чтобы предотвратить новую волну коронавируса, необходимо избегать массовых мероприятий и носить маски. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главного врача поликлиники №21 Диана Тимеркаева.

«Мы ведь боимся новой волны пандемии, которая уже заразила Европу, и боимся, что люди привезут после праздников и начнут заражать друг друга. Если соблюдать все меры безопасности: беречь себя, вовремя прививаться, при наличии признаков ОРВИ оставаться дома – то мы надеемся, что новой волны не будет», – отметила спикер.

Она добавила, что в праздники поликлиники будут работать с 9 утра до 6 вечера. Также во время каникул продолжат работать пункты вакцинации.