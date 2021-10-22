Чтобы избежать дорожного травматизма, юным челнинцам велели «засветиться»

Акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Засветись» проводит городской совет учащихся Набережных Челнов. В преддверии осенних каникул активисты рассказывают школьникам о правилах дорожного движения, о важном значении световозвращающих элементов, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.





Популяризация приобретения и ношения фликеров актуальна, ведь за девять месяцев в Набережных Челнах с участием детей в возрасте до 16 лет произошло 80 ДТП, в которых один ребенок погиб, 83 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Акция «Засветись» проходит при поддержке Управления образования Исполкома Набережных Челнов, городского Отделения пропаганды и безопасности дорожного движения РЭО ГИБДД УМВД России.