Чтобы избавиться от кредита, жители Татарстана перевели мошенникам более 700 тысяч рублей

За один день сразу два жителя Татарстана обратились в дежурную часть с заявлением о мошенничестве, сообщают в пресс-службе ОМВД России по Чистопольскому району.

57-летняя местная жительница рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы аннулировать заявку, необходимо оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. В течение нескольких дней мошенники работали с доверчивой женщиной. В результате она взяла кредит в банке и перевела на счет мошенников 400 тысяч рублей.

По аналогичной схеме телефонные аферисты обманули жителя Черемшанского района. Поверив лжесотрудникам банка, мужчина перевел мошенникам 320 тысяч рублей.

По каждому факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».