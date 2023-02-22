«Чтобы дожить до пересадки»: в РКБ поставили на поток операции для пациентов с циррозом

В Республиканской клинической больнице Татарстана поставили на поток операции для спасения пациентов с циррозом печени, у которых произошли кровотечения из желудка и пищевода.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Зачастую такие пациенты не доживают до долгожданной пересадки печени из-за различных кровотечений, потому что печень перестает воспринимать кровь, которая к ней поступает, и эта кровь начинает расширять вены желудка и пищевода, вызывая кровотечения», – рассказал «Татар-информу» главный специалист по рентгенэндоваскулярным вмешательствам Минздрава РТ, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Андрей Терегулов.

Смертность от кровотечения из пищевода достигает 30%, из желудка – 50%. Людей просто рвет сгустками крови и их экстренно госпитализируют.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Римма (имя изменено – прим. Т-и) заболела в 2013 году, тогда ей удалили желчный пузырь, но один камень остался в протоке, врачам никак не удавалось его найти. После того как камень обнаружили и удалили, анализы резко ухудшились, и через год женщине поставили цирроз.

«Каждые три месяца я езжу к гастроэнтерологу. Врач меня спросила, как давно я делала ФГДС. Я ответила, что очень давно. Меня направили и после обследования выяснилось, что у меня расширение вен, где второй, где третей степени», – рассказала пациентка.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Римму записали на операцию на 31 января. Но 27 у женщины случилось кровотечение, ее госпитализировали в местную ЦРБ. Хирург из РКБ сказал, что необходимо восстановиться, и только потом приехать в клинику, чтобы наконец провести хирургическое вмешательство.

В операционной работает большая команда, используются аппараты рентгена и УЗИ. При помощи специальных проводников рентген-хирурги проникают в кровеносную систему через маленький прокол в шее и направляют устройство по сосудам до самой печени, находят вену, которая не может пустить кровь в орган, и вводят стент-графт – трубку, которая прямо через печень соединяет одну вену с другой. Таким образом кровь может свободно циркулировать, а давление больше выплеснет ее в желудок или пищевод.

«Были случаи, когда делали пересадку в течение недели-двух после „типса“. Представляете, как было бы обидно, если бы пациент не дождался новой печени буквально неделю. А тут нам его привезли с острым кровотечением из пищевода. Мы сделали вмешательство, организуя портокавальный анастомоз, и через неделю этому пациенту так везет, что появляется подходящая печень, он выходит из нашей клиники фактически здоровым», – рассказал Терегулов.

В РКБ эту методику начали применять в конце прошлого года, сейчас – встали на поток. Уже провели около 15-и подобных хирургических вмешательств. В России всего около пяти больниц на постоянной основе проводят подобные операции.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заведующий отделением хирургии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана, трансплантолог Александр Киршин, который заведует в клинике пересадками печени, объяснил «Татар-информу», что у пациентов с циррозом проблема кровотечений – одна из основных.

«Такие пациенты есть. А эта процедура помогает решить все проблемы, предотвратить кровотечения. Кровь устремляется в нужном направлении, вены спадаются в пищеводе и желудке. Уходит асцит – водянка, когда скапливается жидкость в животе. И пациенту риск кровотечений не грозит. У более молодых пациентов эта процедура – путь к трансплантации печени, чтобы он выжил и дождался донорского органа», – отметил хирург.

Александр Киршин подчеркнул, что от цирроза такая операция не излечит, ведь на функции органа она не влияет, но это реальный шанс получить новую жизнь вместе с новым органом.