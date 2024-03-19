«Чтобы дети жили в мире, согласии»: в Доме дружбы народов РТ прошел урок о Крымской весне

В концертном зале Дома дружбы народов Татарстана прошел «Урок дружбы и согласия», посвященный 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В тематическом мероприятии приняли участие ученики средней школы нескольких образовательных учреждений Казани.

Школьники просмотрели короткометражные фильмы о взаимодействии народов России, поучаствовали в блиц-опросе о государственности, патриотизме и народном единстве страны, а также порассуждали по наводящим вопросам ведущего о том, что означает быть частью своего народа и как находить общий язык между представителями разных национальностей.

«“Урок дружбы и согласия“ – это уникальный формат и показатель того, что у нас в стране живёт множество разных национальностей, которые исповедуют разную религию, культуру, разговаривают на разных языках. Сила Россия всегда была именно в этом: когда стране плохо, все нации объединяются и становятся одним целым, сильным, сплочённый коллективом», – сказал, обращаясь к подрастающему поколению, руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

Он напомнил, что 18 марта уже 10 лет отмечается воссоединение Крыма с Россией. Этот этап, подчеркнул он, был «очень судьбоносным» для жителей полуострова. Когда Украина «бурлила», рассказал он подросткам, которые не застали события 2014 года, народ Крыма, входившего тогда в состав Украины, «сделал свой выбор, сказав „мы возвращаемся на свою родину — мы возвращаемся к России“».

«96% крымчан проголосовали, чтобы войти в состав Российской Федерации. Это свершилось, это было историческое событие. Недавно у нас прошла Масленица, скоро у нас будет праздник Науруз, летом наступит Сабантуй и другие праздники. Многообразие культур, которое присуще Республике Татарстан, где проживает 175 национальностей, – показатель того, что у нас гармонично, дружно живут разные нации и разные конфессии», – подчеркнул Валиуллин.

Ассамблея народов Республики Татарстан объединяет 40 национальностей, в свою очередь обратил внимание директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Мы будем работать на благо того, чтобы вы, дети, жили в мире и согласии, чтобы у вас были все возможности для достижения любых высот, и это благодаря тому национальному курсу, который ведет руководство нашей республики, руководство Российской Федерации в целом», – сказал Кадыров.

«Урок дружбы и согласия» завершил концерт музыкально-танцевальных номеров, представляющих культуру разных народов России.