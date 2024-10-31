news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 31 октября 2024 11:36

«Чтобы дети жили под мирным небом»: боец СВО навестил воспитанников детсада в Пестрецах

Скопировать ссылку
«Чтобы дети жили под мирным небом»: боец СВО навестил воспитанников детсада в Пестрецах

В детском саду «Айгуль» в селе Пестрецы прошла встреча воспитанников с участником специальной военной операции Фирдусом Хисамиевым. Боец встретился с детьми старшего дошкольного возраста. Эту же группу посещает сын военного Султан.

Военнослужащий рассказал ребятам, что выполняет свой гражданский долг в зоне специально военной операции.

«Гость встречи отметил, что необходимо любить свою Родину, любить своих родителей. А Родину, как и мать, нужно защищать. Поэтому он вступил в ряды российской армии», — рассказала «Татар-информу» заведующая детсадом Лейла Камалеева.

Боец также подчеркнул, что нужно защищать Родину, чтобы дети жили под мирным небом. Ребята слушали рассказ с интересом и в конце встречи подарили подарок, сделанный своими руками.

Это не первая встреча военнослужащего с детьми. Старший сын Фирдуса учится в школе №1 имени Додосова. Военный также навещал воспитанников дошкольного учреждения в этом году, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#спецоперация #СВО #Пестрецы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100