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«Чтобы дети жили под мирным небом»: боец СВО навестил воспитанников детсада в Пестрецах
В детском саду «Айгуль» в селе Пестрецы прошла встреча воспитанников с участником специальной военной операции Фирдусом Хисамиевым. Боец встретился с детьми старшего дошкольного возраста. Эту же группу посещает сын военного Султан.
Военнослужащий рассказал ребятам, что выполняет свой гражданский долг в зоне специально военной операции.
«Гость встречи отметил, что необходимо любить свою Родину, любить своих родителей. А Родину, как и мать, нужно защищать. Поэтому он вступил в ряды российской армии», — рассказала «Татар-информу» заведующая детсадом Лейла Камалеева.
Боец также подчеркнул, что нужно защищать Родину, чтобы дети жили под мирным небом. Ребята слушали рассказ с интересом и в конце встречи подарили подарок, сделанный своими руками.
Это не первая встреча военнослужащего с детьми. Старший сын Фирдуса учится в школе №1 имени Додосова. Военный также навещал воспитанников дошкольного учреждения в этом году, о чем сообщал «Татар-информ».
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.
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