«Чтобы дети жили под мирным небом»: боец СВО навестил воспитанников детсада в Пестрецах

В детском саду «Айгуль» в селе Пестрецы прошла встреча воспитанников с участником специальной военной операции Фирдусом Хисамиевым. Боец встретился с детьми старшего дошкольного возраста. Эту же группу посещает сын военного Султан.

Военнослужащий рассказал ребятам, что выполняет свой гражданский долг в зоне специально военной операции.

«Гость встречи отметил, что необходимо любить свою Родину, любить своих родителей. А Родину, как и мать, нужно защищать. Поэтому он вступил в ряды российской армии», — рассказала «Татар-информу» заведующая детсадом Лейла Камалеева.

Боец также подчеркнул, что нужно защищать Родину, чтобы дети жили под мирным небом. Ребята слушали рассказ с интересом и в конце встречи подарили подарок, сделанный своими руками.

Это не первая встреча военнослужащего с детьми. Старший сын Фирдуса учится в школе №1 имени Додосова. Военный также навещал воспитанников дошкольного учреждения в этом году, о чем сообщал «Татар-информ».