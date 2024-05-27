«Чтобы дети прониклись духом патриотизма»: в Казани прошел автопробег пограничников

Сегодня, в Казани прошел автопробег «Содружества пограничников», посвященный 106-ой годовщине Пограничных войск РФ. В автоколонну вошли 15 автомобилей и 6 мотоциклов, украшенных флагами Российской Федерации, Республики Татарстан и пограничных войск РФ.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Праздничная дата у нас сегодня, так как пограничные сутки, приказ на охрану государственной границы, отдается ровно в 8 часов 27 числа», – поделился Альберт Сулейманов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Отправной точкой автоколонны стал дворец бракосочетаний – «Чаша». Выбор весьма символичный, поскольку уже не первый год «Содружество пограничников» ведет деятельность, направленную на патриотическое воспитание молодежи.

«Сегодня в пробеге участвуют наши дети, жены. Некоторые из них раньше были негативно настроены к подобным мероприятиям, так как считали, что мы просто собираемся коллективом старых друзей, чтобы выпить. На самом же деле данный автопробег проводится в честь памяти наших предков и в честь пограничников, проходящих службу в местах проведения СВО», – рассказал председатель «Содружества пограничников» Альберт Сулейманов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

И действительно, мероприятие выглядит по-семейному теплым. На нем собираются старые товарищи, отцы приводят своих детей.

«Мы сегодня взяли наших детей, чтобы они прониклись духом патриотизма. Мы также ходим по школам и основали мобильный музей, чтобы каждый мог прикоснутся к истории. Сегодня мы сбираемся также, чтобы народ видел, что пограничники еще в строю», – рассказал Альберт Сулейманов.

«Содружество пограничников» непрестанно растет. Сейчас в него входят 27 районов, более 340 человек активных участников.

Автоколонну сегодня сопровождали полицейские. Мероприятие согласовано и проводится при поддержке администрации города.