«Чтобы быть ближе к покупателям»: в Казани открыли новый «Фермерский островок»

Новую торговую площадку для фермеров открыли в Казани. Здесь продают от свежей выпечки и сладостей до мясной продукции Халяль. Проект реализован при поддержке Корпорации МСП и Минсельхозпрода Татарстана.

«Проект уже показал свою востребованность. Это удобный инструмент для реализации произведенной фермерами продукции и гарантированный канал расширения рынков сбыта. Предприниматели Казани оценили эффективность бизнес-модели данного проекта и выступили с инициативой открытия второго «Фермерского островка», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Активную поддержку развитию проекта Корпорации МСП в Татарстане оказывает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Это уже второй фермерский островок в Казани. Первый был положительно воспринят нашими горожанами. Спасибо фермерам за то, что находят новые форматы торговли, чтобы быть ближе к покупателям и предлагают высококачественную продукцию из первых рук», – отметил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Корпорация МСП оказывает поддержку операторам проекта «Фермерский островок» в подборе поставщиков. Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте через Цифровую платформу Корпорации МСП.

Сейчас при поддержке Корпорации МСП организованы «Фермерские островки» в 19 субъектах России от Новосибирской области до Крыма. Они открываются в соответствии с национальным проектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.