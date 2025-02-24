«Чтобы было легче воевать»: Автономия узбеков Татарстана передала автомобиль бойцам СВО

Сегодня на площадке у Дома Дружбы народов Татарстана состоялась церемония передачи автомобиля «Нива» военнослужащим десантно-штурмовой группы «Север», которые выполняют задачи на Курском направлении. Автомобиль для зоны СВО был приобретен представителями Национально-культурной автономии узбеков Татарстана.

«Автомобиль купили по запросу наших бойцов. Очень отрадно наблюдать, что наши национально-культурные автономии всегда быстро реагируют, проявляют такие инициативы. Мы совсем недавно сами съездили в Курскую область, автомобиль отправляется в ту же дивизию», – отметил директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

Руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета РТ VII созыва Ренат Валиуллин вручил активистам Национально-культурной автономии узбеков РТ благодарственные письма, подчеркнув их активную позицию и роль в поддержке армии.

«Мы здесь живем, у нас дети, внуки, внучки – вся семья здесь, в нашем общем доме должен быть мир, покой и согласие, поэтому все узбеки, которые живут в Татарстане откликнулись на мою просьбу, на мою инициативу. Мы хотим, чтобы ребятам было легче воевать. Этот автомобиль отправляем с огромной благодарностью, желаем ребятам, чтобы они берегли себя и не забывали, что мы их морально поддерживаем, хотим, чтобы быстрее наступил мир», – сказал председатель Национально-культурной автономии узбеков РТ Абдуманоб Абдусаттаров.

Военнослужащие из десантно-штурмового подразделения отметили, что в их рядах служат представители разных народов Татарстана. Боец с позывным Тайсон выразил благодарность за оказываемую поддержку.

Во время передачи автомобиля представители Ассамблеи и Дома Дружбы связались по видеосвязи с бойцом СВО с позывным Историк, который больше 10 лет работал в сфере межнациональных отношений в Татарстане. Он также поблагодарил узбеков республики за их вклад в общую победу.