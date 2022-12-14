«Чтобы был мир, иногда нужна война»: житель Татарстана рассказал о своем участии в СВО

Житель Болгара Павел Козенко – военнослужащий-контрактник. На СВО попал с самых первых дней. В настоящее время он находится на родине, восстанавливается после ранения. О буднях на передовой, о том, что помогает выжить и не отчаяться, Павел рассказал в интервью «Татар-информу».

Павел Козенко (в берете), воспитатели-командиры и представитель духовенства 9 декабря в кадетской школе, где ранее обучался военнослужащий

Фото: из личного архива Павла Козенко

Павел Козенко – житель Болгара. Он пробыл на передовой восемь месяцев. Будучи военнослужащим по контракту, 14 февраля этого года он полетел на учения в Беларусь. Спустя десять дней началась специальная военная операция. За это время он успел побывать в Донецкой и Луганской республиках, Мариуполе, Запорожской и Херсонской областях. В сентябре этого года Павла наградили медалью за отвагу.

«Страху там не место»

Я проходил военную службу в 31-й десантной штурмовой бригаде в Ульяновске. В ряды Вооруженных Сил России по контракту я пришел в 2020 году. Когда уходил на специальную военную операцию, моя семья отнеслась с пониманием, ведь я выполняю воинский долг.

Дни на передовой всегда разные, как кардиограмма – есть и взлеты, и падения. Редко бывает, чтобы все было ровно. Надо привыкать к подъемам в любое время дня и ночи, там далеко не курортная обстановка. Но страха нет, когда за спиной близкие и родные, которых ты должен защищать. Страху там не место. У меня в голове был девиз ВДВ: «Никто, кроме нас».

Защита жителей Донбасса – это наш долг, ведь то государство, которое у них было раньше, их предало. Оно от них отвернулось. Местные жители не пошли по нацистским стопам, а включили голову и попросили помощи у России. Поэтому защищать их – наш долг.

Тем, кто сейчас там воюет, хочу пожелать железной воли, взятой в кулак. Выздоровления тем, кто находится в госпиталях. А ребятам на передовой хотел бы пожелать не отчаиваться. Желаю им мужества, а также всегда помнить, что все они рано или поздно смогут вернуться домой живыми и здоровыми. Помните: вас дома ждут родные и близкие.

Павел Козенко: «Там, на передовой, между бойцами особенные отношения – там дружба берет свое начало. Там она проверяется и усиливается вдвойне» Фото: spas-rt.ru

«Дураков и слабых там нет»

Я получил ранение при выполнении боевой задачи 6 октября в Херсонской области. Всех подробностей рассказать не могу. Ранение было осколочное, по нам сработал польский миномет. Это тот миномет, который не слышно и не видно. Его чувствуешь, когда бьет по факту. Сейчас я нахожусь на реабилитации, но после нее, если Родина скажет: «Надо», я скажу: «Есть!». Но не все так быстро, как хотелось бы.

Там, на передовой, между бойцами особенные отношения – там дружба берет свое начало. Там она проверяется и усиливается вдвойне. Плечо товарища будет помогать тебе на протяжении всего времени, пока ты находишься там. Мужская дружба – это, прежде всего, коллектив и уважение в нем. Дураков и слабых там нет, все друг за друга.

Жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей смотрели на нас как на спасителей. Многие из них, когда мы их встречали, были в потрепанной одежде, нуждались в медицинской помощи. По возможности мы им оказывали всю необходимую помощь. В их глазах читался страх. Они боялись, если мы покинем их территорию или у нас просто будет передислоцирование войск, им всем тогда придется несладко.

«На передовой мне, во-первых, помогала вера в Бога. Это самое мощное оружие, которое помогало мне на протяжении всего времени нахождения там» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не отчаяться помогает вера в Бога»

На передовой мне, во-первых, помогала вера в Бога. Это самое мощное оружие, которое помогало мне на протяжении всего времени нахождения там. Во-вторых, вера в дом, отца, мать и то, что я когда-нибудь их увижу. Это – стержень, который помогал мне держаться.

Мы туда ехали не за каким-то опытом, не за какими-то выводами – поступила команда, что мы нужны. Никто, кроме нас, там помочь бы не смог. Люди на нас рассчитывают, надеются и будут всегда верить в нас. Начало СВО ни для меня, ни для каждого офицера и военнослужащего не было радостной новостью. Но это было необходимо. У всех есть потери: и у нас, и у них, и среди мирного населения. Я скажу так: чтобы был мир, иногда нужна война.

Связываться с родными с фронта получалось. На связь всегда выходил по возможности, бывало и по два месяца не могли созвониться с родными. Когда возможность появлялась, нас организованной группой под прикрытием отправляли в определенную точку. В этой точке нам раздавали интернет, вай-фай, и мы могли разговаривать с родными и близкими.

Особенных трудностей там не встречал, но даже если они и были, потом превращались в своего рода «приятности». Находясь там, нужно понимать, что никто, кроме тебя, за тобой ухаживать не будет. Все и всегда делай сам.

– Вам предстоит долгая реабилитация, как вы себя сейчас чувствуете?

По сравнению с тем, что было раньше, я чувствую себя гораздо лучше, реабилитация у меня 45 суток. Правда, когда погода меняется, раны дают о себе знать.