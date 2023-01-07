«Чтобы был годом победы мира над злом»: Сергей Степашин поставил свечку в соборе Казани

Политический и общественный деятель, генерал-полковник Сергей Степашин сегодня посетил собор Казанской иконы Божией Матери, где поставил свечку за мир и благополучие в России. Почетного гостя сопровождали Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Мы сейчас поставили свечки, каждый о своем сказал. Я готов это повторить: "Чтобы 2023 год был годом победы мира над злом, чтобы добро и благополучие было во всей нашей стране". Вот за это надо всем нам молиться. Я убежден, что это главная задача для всех тех, кто верит в свою родину», – поделился в беседе с журналистами Степашин.

Мухаметшин добавил, что тоже поставил свечку к иконе Казанской Божией Матери, чтобы «наступивший 2023 год был благополучным и мирным для Великой России». «С большим трепетом я вместе с гостями нашей республики, вместе с Владыкой посетил эти святые места. И еще раз убедился в великой роли религии, сближающей людей разных национальностей и вероисповеданий. Вот эти святыни, которые здесь собраны, об этом как раз и повествуют», – подчеркнул глава парламента.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отметил, что «сегодня все молитвы о мире, о нашей земле, о благоденствии нашего народа». «Думаю, что любой верующий человек сегодня молится об этом, даже все личное отходит на второй план. Сегодня главное, чтобы Господь вернул мир на нашу землю, и чтобы русский народ жил и процветал», – заявил он.

Владыка также заметил, что Казанская икона Божией Матери всегда была «знаменем Победы» русского народа.

Фото: скриншоты видео.