«Чтобы болезнь не мешала молитве»: советы врачей тем, кто отправляется в хадж

Из Татарстана в хадж в этом году отправятся 1800 верующих

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С паломниками поедут 20 врачей разных специальностей

Из Татарстана в хадж в этом году отправятся 1800 верующих. Паломников поделят на 50 групп, у каждой будет свой руководитель, в помощь верующим поедут и врачи. В ДУМ России уточнили, что в Саудовскую Аравию паломники будут вылетать с 9 мая по 10 июня. Верующие из Татарстана отправятся в хадж 2 июня. Обратный вылет паломников в Россию запланирован в период с 20 июня по 21 июля.

«Благодаря Всевышнему Правительство Татарстана каждый год дает 20 врачей – это разные специалисты: травматологи, гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, аллергологи-иммунологи, даже психиатр и другие. Врачи работают 24 часа – и ночью и днем. Мы не отдыхаем», – рассказал «Татар-информу» Рамиль Хисамов, который занимается медицинским обеспечением «ДУМ РТ Хадж».

Управление Роспотребнадзора по РТ организовало встречу санитарных врачей с медиками, которые поедут в хадж, и руководителями групп паломников. Главной целью встречи было напомнить об эпидемиологических рисках, которые могут ждать верующих, и объяснить, как их предотвратить.

Заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова напомнила, что паломники приедут из 160 стран мира и более 40% из этих стран являются эпидемиологически неблагополучными по инфекционным заболеваниям.

Луиза Борисова напомнила, что паломники приедут из 160 стран мира и более 40% из этих стран являются эпидемиологически неблагополучными по инфекционным заболеваниям Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

От гриппа до сибирской язвы

Роспотребнадзор назвал инфекции, которые легче всего подхватить во время хаджа:

корь, краснуха;

холера, гепатит А;

высокопатогенный грипп, коронавирус;

менингоковая инфекция;

малярия.

Средняя степень риска заболеть:

лихорадками денге или Зика, или крымской геморрагической, или желтой лихорадкой;

чумой.

Небольшой риск заразиться:

сибирской язвой;

бруцеллёзом.

Санитарный врач объяснила, что последние две болезни передаются в основном при взаимодействии с дикими животными. Риск заболеть ими крайне мал, однако знать о них крайне необходимо.

«Чаще всего паломники возвращаются с респираторными заболеваниями – это грипп, ОРЗ. Был один случай с коронавирусом», – отметила Луиза Борисова.

По словам санитарных врачей, еще в допандемийном году в хадже один паломник заболел Covid-19, благо в Татарстане болезнь вовремя заметили, поставили правильный диагноз и удачно пролечили.

Каждую из возможных болезней подробно разобрали в процессе беседы, санитарный врач напомнила симптомы и правила поведения при подозрении на ту или иную инфекцию.

Самое важное – это привиться от всех инфекций, от которых возможно защититься таким образом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вакцинация и никакой еды на улице

По словам Луизы Борисовой, самое важное – это привиться от всех инфекций, от которых возможно защититься таким образом.

Важно помнить, что в Саудовскую Аравию не пускают без прививки от менингококка.

«Мы будем контролировать наличие сертификата о вакцинации от менингококковой инфекции при выезде паломников в хадж. Наши специалисты это делают в аэропорту», – отметила Луиза Борисова.

Так как в Саудовской Аравии очень жарко, стоит помнить о риске получить солнечный удар. Одежда паломников должна быть легкой. Не стоит забывать про комаров и о том, что они переносят часть из вышеназванных инфекций. Поэтому санитарные врачи посоветовали паломникам продумать защиту от этих насекомых.

Роспотребнадзор РТ дал главные советы паломникам:

чаще мыть руки с мылом;

﻿﻿использовать салфетки при кашле и чихании;

﻿﻿избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;

﻿﻿носить защитные маски в местах массового скопления людей;

﻿﻿не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли;

﻿﻿при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу;

пить только бутилированную или кипяченую воду, напитки, соки промышленного производства. Для мытья фруктов и овощей использовать только кипяченую или бутилированную воду. Не пользуйтесь услугами уличных торговцев и сомнительных точек питания;

﻿﻿иметь запас антисептиков, антибактериальных салфеток, средств индивидуальной защиты (из расчета не менее 3-4 одноразовых масок на 1 день).

Чтобы хадж прошел хорошо, паломники должны проявить сознательность и обо всех симптомах болезней сразу сообщать руководителю группы и медикам Фото: © «Татар-информ»

«Чтобы молитва была полноценной»

Рамиль Хисамов в свою очередь назвал три главных правила для верующих, которые хотят, чтобы их хадж прошел без болезней.

Не пить холодную воду!

«Если они утром холодную воду пьют, уже вечером они – наши пациенты», – заметил он.

Быть аккуратнее с кондиционерами!

По словам Хисамова, не стоит включать прибор на очень низкую температуру, кондиционер должен работать умеренно.

На молитву в мечеть надевать носки, потому что там холодный деревянный пол!

Так как в Саудовской Аравии очень жарко, стоит помнить о риске получить солнечный удар. Одежда паломников должна быть легкой Фото: © «Татар-информ»

«В медицине легче предупредить, чем лечить – если соблюдать эти три пункта, то 60%, что заболеваний не будет. Паломникам хорошо и нам хорошо. У них будет полноценная молитва – нигде не колет, из носа не течет. Они сами заинтересованы в этом», – отметил Рамиль Хисамов.

Чтобы хадж прошел хорошо, паломники должны проявить сознательность и обо всех симптомах болезней сразу сообщать руководителю группы и медикам.

«Мы знаем, когда и какими рейсами прилетают паломники, списки нам всегда предоставляются. Мы всегда на эти рейсы особенно прицельно выходим с термометрией, с осмотром, опросом, анкетированием. Все списки на паломников мы собираем, в наш Минздрав отправляем для того, чтобы они организовали меднаблюдение, чтобы исключить появление признаков инфекционных заболеваний, вовремя их диагностировать, изолировать и лечить», – заключила Луиза Борисова.