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«Чтобы болезнь не мешала молитве»: советы врачей тем, кто отправляется в хадж
Месяц остался до отправления верующих из Татарстан в хадж. Чтобы паломничество не омрачилось болезнями, санитарные врачи Татарстана напомнили главные правила профилактики. Каких инфекций стоит остерегаться верующим в хадже и как будет оказываться помощь мусульманам, выяснил «Татар-информ».
С паломниками поедут 20 врачей разных специальностей
Из Татарстана в хадж в этом году отправятся 1800 верующих. Паломников поделят на 50 групп, у каждой будет свой руководитель, в помощь верующим поедут и врачи. В ДУМ России уточнили, что в Саудовскую Аравию паломники будут вылетать с 9 мая по 10 июня. Верующие из Татарстана отправятся в хадж 2 июня. Обратный вылет паломников в Россию запланирован в период с 20 июня по 21 июля.
«Благодаря Всевышнему Правительство Татарстана каждый год дает 20 врачей – это разные специалисты: травматологи, гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, аллергологи-иммунологи, даже психиатр и другие. Врачи работают 24 часа – и ночью и днем. Мы не отдыхаем», – рассказал «Татар-информу» Рамиль Хисамов, который занимается медицинским обеспечением «ДУМ РТ Хадж».
Управление Роспотребнадзора по РТ организовало встречу санитарных врачей с медиками, которые поедут в хадж, и руководителями групп паломников. Главной целью встречи было напомнить об эпидемиологических рисках, которые могут ждать верующих, и объяснить, как их предотвратить.
Заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова напомнила, что паломники приедут из 160 стран мира и более 40% из этих стран являются эпидемиологически неблагополучными по инфекционным заболеваниям.
От гриппа до сибирской язвы
Роспотребнадзор назвал инфекции, которые легче всего подхватить во время хаджа:
- корь, краснуха;
- холера, гепатит А;
- высокопатогенный грипп, коронавирус;
- менингоковая инфекция;
- малярия.
Средняя степень риска заболеть:
- лихорадками денге или Зика, или крымской геморрагической, или желтой лихорадкой;
- чумой.
Небольшой риск заразиться:
- сибирской язвой;
- бруцеллёзом.
Санитарный врач объяснила, что последние две болезни передаются в основном при взаимодействии с дикими животными. Риск заболеть ими крайне мал, однако знать о них крайне необходимо.
«Чаще всего паломники возвращаются с респираторными заболеваниями – это грипп, ОРЗ. Был один случай с коронавирусом», – отметила Луиза Борисова.
По словам санитарных врачей, еще в допандемийном году в хадже один паломник заболел Covid-19, благо в Татарстане болезнь вовремя заметили, поставили правильный диагноз и удачно пролечили.
Каждую из возможных болезней подробно разобрали в процессе беседы, санитарный врач напомнила симптомы и правила поведения при подозрении на ту или иную инфекцию.
Вакцинация и никакой еды на улице
По словам Луизы Борисовой, самое важное – это привиться от всех инфекций, от которых возможно защититься таким образом.
Важно помнить, что в Саудовскую Аравию не пускают без прививки от менингококка.
«Мы будем контролировать наличие сертификата о вакцинации от менингококковой инфекции при выезде паломников в хадж. Наши специалисты это делают в аэропорту», – отметила Луиза Борисова.
Так как в Саудовской Аравии очень жарко, стоит помнить о риске получить солнечный удар. Одежда паломников должна быть легкой. Не стоит забывать про комаров и о том, что они переносят часть из вышеназванных инфекций. Поэтому санитарные врачи посоветовали паломникам продумать защиту от этих насекомых.
Роспотребнадзор РТ дал главные советы паломникам:
- чаще мыть руки с мылом;
- использовать салфетки при кашле и чихании;
- избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;
- носить защитные маски в местах массового скопления людей;
- не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли;
- при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу;
- пить только бутилированную или кипяченую воду, напитки, соки промышленного производства. Для мытья фруктов и овощей использовать только кипяченую или бутилированную воду. Не пользуйтесь услугами уличных торговцев и сомнительных точек питания;
- иметь запас антисептиков, антибактериальных салфеток, средств индивидуальной защиты (из расчета не менее 3-4 одноразовых масок на 1 день).
«Чтобы молитва была полноценной»
Рамиль Хисамов в свою очередь назвал три главных правила для верующих, которые хотят, чтобы их хадж прошел без болезней.
- Не пить холодную воду!
«Если они утром холодную воду пьют, уже вечером они – наши пациенты», – заметил он.
- Быть аккуратнее с кондиционерами!
По словам Хисамова, не стоит включать прибор на очень низкую температуру, кондиционер должен работать умеренно.
- На молитву в мечеть надевать носки, потому что там холодный деревянный пол!
«В медицине легче предупредить, чем лечить – если соблюдать эти три пункта, то 60%, что заболеваний не будет. Паломникам хорошо и нам хорошо. У них будет полноценная молитва – нигде не колет, из носа не течет. Они сами заинтересованы в этом», – отметил Рамиль Хисамов.
Чтобы хадж прошел хорошо, паломники должны проявить сознательность и обо всех симптомах болезней сразу сообщать руководителю группы и медикам.
«Мы знаем, когда и какими рейсами прилетают паломники, списки нам всегда предоставляются. Мы всегда на эти рейсы особенно прицельно выходим с термометрией, с осмотром, опросом, анкетированием. Все списки на паломников мы собираем, в наш Минздрав отправляем для того, чтобы они организовали меднаблюдение, чтобы исключить появление признаков инфекционных заболеваний, вовремя их диагностировать, изолировать и лечить», – заключила Луиза Борисова.
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