«Чтобы бойцам было вкусно»: волонтеры Челнов сушат сухарики по определенной методике

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Активисты Набережных Челнов объединяются, каждый старается помочь участникам спецоперации в силу своей возможности. Одни вяжут теплые носки для военнослужащих, другие — пишут письма и рисуют рисунки, кто-то готовит сухие супы, сушат сухари.

«Чтобы было вкусно, мы сушим сухарики по определенной методике. Они пришлись по вкусу военнослужащим», — рассказали волонтеры. В день они используют 10 буханок хлеба и батонов. Они обрабатываются подсолнечным маслом и специями, а вот соль под запретом.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Сначала мы сбрызгиваем маслом. Затем через 10 минут, когда они у нас начинают пропитываться маслом, мы разводим специальную приправу. Конечно, без соли, приправу. А затем этой приправой сбрызгиваем и еще на 10 минут, чтобы наши сухарики были вкусными. А батончики мы посыпаем сахаром и ванилином», — пояснила активистка Наталья Гордиенко.

Кроме того, бойцам отправляют еще и теплые вязаные носки из натуральной шерсти. Так, Галине Скачковой требуется три дня, чтобы связать одну пару. Тут есть также определенная методика, заметила волонтер. Чтобы носки дольше носились, в них добавляют еще и искусственную нить.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Чтобы пятка не рвалась, мы добавляем дополнительную нитку. Специальная пяточная нить. А так я ничего не добавляю — это чистая шерсть в этих носках», — уточнила женщина.

В носки обязательно еще кладут детские письма. Мирослава Тигр решила нарисовать солдата и написать добрые пожелания военнослужащим. По словам девочки, она рассчитывает, что ее письмо обязательно поднимет настроение защитникам Отечества.

«Я сегодня нарисовала рисунок такой, где идет солдат веселый. И желаю, чтобы солдаты также все шли здоровыми, счастливыми, с победой», — сказала девочка.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Эти посылки поднимают настроени военнослужащих. «Они говорят: „Мы не идем, мы бежим к победе, и спасибо всем активистам, женщинам особенно. Недавно им прислали письма бабушки. Пишут: „Внучки, большое спасибо вам за то, что вы есть“», — отметил Валерий Тигр.

Через несколько недель рисунки вместе с теплыми носками, сухарями и другими вещами будут отправлены военнослужащим.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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