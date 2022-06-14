«Чтобы бизнес не чувствовал давления»: в РТ состоялся круглый стол с предпринимателями

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошел круглый стол с участием исполняющей обязанности прокурора Татарстана Юлии Наумовой. На мероприятии представители бизнеса обсудили волнующие их вопросы.

«Мы сегодня поднимаем тему, что нужно сделать, чтобы бизнес Татарстана не чувствовал излишнего административного давления. Например, в России 45 тыс. грузовиков, 3 тыс. компаний, и на всё поднялись цены, но госконтракты остались те же. Также есть меры поддержки, которые не доходят до предпринимателей», — сказал во вступительном слове председатель союза «Торгово-промышленная палата Татарстана» Шамиль Агеев.

Исполняющая обязанности прокурора Татарстана Юлия Наумова заметила, что это первая подобная встреча в ТПП РТ. «Такие встречи мы будем проводить раз в месяц или чаще. Цель состоит в том, чтобы помочь бизнесу в непростых условиях», — пояснила она.

По словам Наумовой, органы прокуратуры на постоянной основе работают над обеспечением законности в деятельности предпринимателей и контролирующих органов.

«В связи с установлением моратория на проведение плановых и неплановых проверок в этом году в отношении юридических лиц и предпринимателей нами исключены из ежегодного сводного плана более 2,5 тыс. проверок. Это достаточно большая льгота для предпринимателей», — сказала она.

По данным Наумовой, за пять месяцев текущего года благодаря мерам прокурорского реагирования погашена задолженность в объеме 2,7 млн рублей. «Мы берем и проверяем любой контракт, по которому нарушаются сроки выплаты», — сообщила она.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Президента Татарстана Фарид Абдулганиев уточнил, что в прошлом году от предпринимателей республики поступило примерно 19 тыс. жалоб.

«В 2020 году у нас было почти 18 тыс. жалоб. Сейчас пандемия [коронавируса] завершилась, и мы сравниваем ситуацию с допандемийным 2019 годом. За первые пять месяцев мы имеем 1586 обращений в наш адрес. Мы видим рост количества обращений примерно в два раза. То есть по количеству жалоб ситуация еще не вернулась к показателям 2019 года», — пояснил он.

Участниками круглого стола также стали около десяти предпринимателей. Они задавали свои вопросы спикерам. Круглый стол курировал председатель Торгово-промышленной палаты Шамиль Агеев. Один из бизнесменов рассказал, что боится заказывать работу самозанятым.

«На нашем сайте есть критерии, как отделить трудовой договор от гражданско-правового. Есть регламентированный рабочий день: если ваш сотрудник приходит на работу и работает в течение восьми часов в рамках режима предприятия, то это трудовой договор. Если он приходит в свободное время и делает определенную работу, то здесь уже гражданско-правовой договор», — сказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

В завершение мероприятия один из предпринимателей предложил проводить круглые столы ежемесячно.

«Сегодня были разноплановые и интересные вопросы, мы надеемся, что такие встречи будут продолжены», — заключила Юлия Наумова.