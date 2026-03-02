«Что ждут эти 13 домов? 1 июня?»: мэр Челнов раскритиковал темпы очистки крыш от снега

В Набережных Челнах из 232 многоквартирных домов со скатной кровлей не очищены от снега 13 объектов. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления ЖКХ города Руслан Вильданов.

По его словам, эти дома находятся в управлении компаний «Жилкомсервис», «Ремжилстрой» и «Бумажников». Объекты расположены во всех трех районах города – по несколько в каждом.

Ситуацию прокомментировал мэр Наиль Магдеев. «Что ждут эти 13 домов? 1 июня? На дворе 1 марта, снежный покров кратно больше, чем в прошлом году», – заявил он, подчеркнув, что в городах фиксируются случаи обрушения кровель из-за снега.

По информации градоначальника, к административной ответственности за несвоевременную уборку территорий уже привлечены 40 управляющих компаний. Глава города потребовал ускорить очистку крыш и дворов с учетом установившейся плюсовой температуры.

Отдельно на совещании он обсудил подготовку к паводковому периоду. Магдеев напомнил, что около 75% территории города не оборудовано ливневой канализацией, однако это не освобождает ответственные службы от необходимости держать ситуацию под контролем.

С начала сезона из города вывезено в полтора раза больше снега, чем за аналогичный период прошлого года. Работы по его вывозу продолжаются.