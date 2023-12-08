«Что-то нарушилось, надо исправлять»: в чем причины жесткого кризиса в «Ак Барсе»

«Игра в меньшинстве? Что-то у нас нарушилось, это надо исправить. И большинство надо поправлять» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Удаления, слабое меньшинство и необязательные ошибки в обороне

Пресс-конференция Билялетдинова в Ярославле по итогам встречи «Ак Барс» – «Локомотив» выдалась крайне содержательной. Обычно наставник казанцев предпочитает комментировать игру дежурными фразами, не раскрывая подробностей матча. Однако минувшим вечером Зинэтула Хайдярович ясно дал понять болельщикам, почему «Ак Барс» так неубедителен в последних встречах.

«Мы стали слабее играть в меньшинстве, но с другой стороны у нас большое количество удалений. Всегда удачно сыграть в меньшинстве довольно сложно. Что-то у нас нарушилось, это надо исправить, впереди перерыв. И большинство надо поправлять», – сказал Билялетдинов после поражения в Ярославле (1:3).

Схожая по своему смыслу речь звучала из уст главного тренера «Ак Барс» и по окончании игры с «Северсталью» (1:4). Однако и там она была совершенно к месту. Многочисленные удаления и слабая игра в защите – главная боль команды Билялетдинова к началу декабря. За два матча с «Северсталью» и «Локомотивом» казанцы пропустили в общей сумме семь шайб, из которых четыре случились в меньшинстве.

За два матча в ворота Тимура Билялова были заброшены 7 шайб, 4 из которых случились в меньшинстве Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Посредственное выступление хоккеистов в обороне для Билялетдинова было всегда недопустимым. Этому компоненту игры наставник «барсов» всегда придавал первостепенное значение. Болельщики могли простить Зинэтуле Хайдяровичу невыразительный хоккей в атаке за счет того результата, который давала защита.

Но в последних матчах выездной серии было особенно видно, что оборона казанцев проседает и допускает в своей зоне непозволительное количество ошибок и удалений.

Нападение «Ак Барса» же компенсировать огрехи защитников не может. Сильно подкосило положение дел в атаке травма Дмитрия Яшкина, отсутствует из-за повреждения Евгений Свечников. Про Дамира Жафярова и говорить нечего – с карьерой нападающего в Казани, такое ощущение, все покончено бесповоротно.

Радулов не забивает 9 матчей подряд. Последний раз Александр отличался 9 ноября в игре с «Ладой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что происходит с нападением «Ак Барса»?

Вопрос весьма актуальный, принимая во внимание, сколько забил «Ак Барс» за 40 матчей – 107 шайб. В сравнении с остальными командами «Востока» это выглядит не так примечательно: у «Салавата Юлаева» – 111 шайб за 39 матчей, у «Авангарда» за 38 игр 115 голов, у «Металлурга» 126 шайб за 41 встречу.

Между тем, сопоставляя голевую статистику «Ак Барса» с клубами Западной конференции, можно прийти к интересным выводам. К примеру, та же «Северсталь», обыгравшая казанцев дважды в сезоне и обладающая одним из самых низких бюджетов в лиге, забросила за 39 матчей на 18 шайб больше, чем «Ак Барс» (125). «Спартак» по количеству голов после 41 матча (149) опережает казанцев на 42 шайбы.

Если бы команда Зинэтулы Билялетдинова находилась на «Западе», то в первой восьмерке по показателю результативности она была бы только шестой: после «Спартака», «Северстали», московского «Динамо», «Торпедо», СКА и ЦСКА. Да и эффективности нападения «Ак Барса» не придавалось бы такого большого значения, если бы оно не было в тройке самых дорогих в КХЛ. По фамилиям хоккеистов на бумаге бригада атаки у казанцев является сильнейшей в лиге.

На деле же ситуация отличается кардинально. По-прежнему слабо проявляет себя Станислав Галиев с пятью шайбами за 35 матчей, который не может разыграться чуть ли не с начала осени. Александр Радулов не забивает за «Ак Барс» с 9 ноября. С травмой Дмитрия Яшкина пострадала и яркость игры остальных экс-динамовцев – Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачева.

Эффективности атаки «Ак Барса» не придавалось бы большого значения, если бы оно не было в тройке самых дорогих в КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» уходит на двухнедельную паузу пятым на «Востоке»

Долгожданная пауза для команд в регулярном чемпионате КХЛ стартует с сегодняшнего дня. Ближайшие матчи в лиге возобновятся 19 декабря.

По завершении 40 игр «Ак Барс» располагается на пятой строчке Восточной конференции с 48 очками. Отрыв от седьмого места («Автомобилист») составляет 2 балла, от восьмой позиции («Сибирь») – 5 баллов. С точки зрения математических расчетов для казанцев положение не очень уж и спокойное. После окончания паузы останется еще более двух месяцев регулярки, а солидного очкового запаса у «Ак Барса» практически нет.

На последних пресс-конференциях Зинэтула Билялетдинов, как и многие другие тренеры, отмечал, что декабрьская пауза команде нужна. На ближайшую неделю фронт работы у казанцев на тренировках будет явно приличный. Проблем по игре у «Ак Барса» сейчас хватает. И решать их тренерскому штабу необходимо как можно скорее.

Фото на анонсе: ak-bars.ru