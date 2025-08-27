Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

C 1 сентября вступят в силу новые поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим начнут действовать новые ограничения, подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Что запрещено будет делать на даче

- основывать коммерческие объекты (например, платные бани и сауны, хостелы, кафе и так далее);

- оказывать на участке платные услуги (например, работать парикмахером или массажистом);

- организовывать производство с дальнейшей продажей полученной продукцией (например, тепличные комплексы или питомники);

- использовать дачный участок для складирования и хранения товаров, которые предназначаются для дальнейшей продажи;

- продавать участки отдельно от расположенных на территории строений при условии, что землю после этого нельзя будет применять по назначению.

Важно: выращенный на дачном участке урожай можно будет продавать при соблюдении двух условий:

- если для этого не нанимались специальные рабочие;

- площадь участка не превышает 50 соток.