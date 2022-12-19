«Патриотизм – желание быть полезным»: эксперты «Волги» обсудили диалог власти и молодежи

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новой темой заседания экспертного клуба «Волга» стал диалог между государством и молодежью. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала тема патриотизма. По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, основной параметр в этом вопросе для молодых людей является возможность быть полезной своей стране.

«Чтобы молодежная политика была направлена именно на молодых людей, а не просто была пунктом в госотчетах для высоких кабинетов, в Татарстане и России проводятся соцопросы. Они дают очень тонкие и четкие ответы, как должна двигаться страна в отношении молодежи. Для них патриотизм – это желание быть полезным своей стране, региону, семье», – отметила вице-премьер.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

При этом она подчеркнула, что молодежная политика затрагивает и старшее поколение, поэтому важно услышать о всех потребностях и запросах от представителей разных возрастных групп.

Гостем заседания в Национальной библиотеке РТ стал известный российский политолог Александр Асафов, который пояснил, что патриотизм строится на нескольких основных постулатах, среди которых знание отечественной истории и понимание места отца и матери в семье.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Проведение таких экспертных мероприятий очень важно, потому что у общества возникает масса вопросов, на которые они стараются искать ответы. Они должны появляться в экспертном диалоге. Темы, которые здесь затрагиваются, отвечают на самые острые вызовы общества», – поделился впечатлениями политолог.

На заседании были рассмотрены разные инициативы относительно молодежной политики в стране. В частности, необходимость службы в армии, консолидация молодежи на фоне СВО и появление нового Всероссийского движения детей и молодежи. По поводу последнего Асафов пояснил, что сравнения новой организации с пионерией некорректны, потому что они базируются на разных смыслах.

«Ценностное движение государства было определено в полной мере с 2020 года, когда базовые ценности были закреплены в поправках в Конституции. Это получило развитие. Новое движение должно дать молодежи понятийный аппарат и ценностный фундамент. Важно понимать, что оно принципиально отличается от пионерии, потому что здесь инициативу проявили сами дети, а не высшее руководство», – сказал он.