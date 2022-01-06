Что такое мойка паром, и в чем заключаются ее плюсы

В процессе эксплуатации на поверхности пола, мебели, сантехники и бытовых устройств могут появиться загрязнения, удалить которые подручными средствами довольно сложно. Если проводить уборку с применением привычной бытовой химии, для получения должного результата придется потратить немало времени и сил. Но есть и другой вариант! Если вы хотите получить идеально чистую поверхность при минимальных затратах сил и энергии, воспользуйтесь такой услугой, как уборка парогенератором.

Как проводится такая уборка и чем отличается от стандартного мытья?

Подобная уборка проводится с применением парогенератора, возможностей которого достаточно для образования мощных потоков пара. Под воздействием высокой температуры и влаги можно размягчить и без труда удалить даже застаревшие слои загрязнений.

Уборка паром проводится без применения агрессивных химических составов. Основной упор делается на воздействие горячими потоками воздуха на загрязненную зону. Благодаря такой особенности данный метод является абсолютно экологичным и прекрасно подходит для применения даже в тех помещениях, где постоянно находятся дети и домашние питомцы.

Уборка с применением парогенератора позволяет без проблем очищать разнотипные поверхности: напольные покрытия, плитку, обивку мягкой мебели, варочные поверхности, ковры, внутренние стенки шкафов и другие.

В чем прелесть уборки паром?

К числу преимуществ, которыми обладает мойка паром, можно отнести следующие положительные моменты:

1. Экологичность. Пар отлично растворяет любые загрязнения, применение вредной химии не требуется. Поэтому такой вариант уборки является абсолютно безопасным.

2. Сохранение поверхности в целости и сохранности. При обработке паром отсутствует механическое воздействие на поверхность, поэтому появление сколов и царапин можно сразу исключить.

3. Обеззараживающий эффект. Воздействие пара не только чистит, но и устраняет мелкие вредоносные микроорганизмы, размножение которых может привести к распространению инфекций.

4. Сохранение фактуры и цвета тканей и ковровых покрытий. При работе с тканевыми поверхностями мастер выбирает интенсивность и силу воздействия парового потока, поэтому материал не утрачивает насыщенности цвета и целостности фактуры с течением времени.

Стоимость услуги можно уточнить у представителя сервиса, сотрудники которого будут проводить мойку паром.