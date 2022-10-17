Что такое «Колледж будущего»: в Казани обсудили векторы развития системы СПО

Круглый стол Всероссийского форума студентов и специалистов среднего профессионального образования «Команда ПРОФИ» прошел сегодня в Казани. На нем федеральные и республиканские эксперты, педагоги и студенты обсудили дальнейшие векторы развития системы средних специальных учебных заведений и концепцию «Колледжа будущего».

«Хочется поблагодарить тех студентов, кто выбрал обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Этот выбор мне кажется очень правильным. Минпросвещения России будет и дальше поддерживать все начинания в воспитательной работе и других направлениях в системе СПО», — заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Форум «Команда ПРОФИ», который стартовал 15 октября, собрал в Казани примерно 1 тыс. студентов СПО из 67 регионов России. Они смогли посетить образовательные блоки, панельные дискуссии с экспертами в сфере образования и круглые столы с работодателями, побывать на ярмарке воспитательных франшиз, а также поучаствовать в кейс-чемпионате и экскурсиях на предприятия Татарстана.

Сегодня состоялся круглый стол, сквозной темой которого стал «Колледж будущего». По мнению председателя общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павла Красноруцкого, члена Общественной палаты РФ, особая роль в дальнейшем развитии системы СПО отведена студенческому самоуправлению.

«Необходимо выстроить такую систему, чтобы главным звеном в ней было студенческое самоуправление. Оно должно обеспечивать связь между академической группой и руководством колледжа. Мы специально адаптировали систему самоуправления в вузах для колледжей. Именно для этого мы создали программу „Команда ПРОФИ“», — пояснил Красноруцкий.

На вопрос о том, что такое «Колледж будущего», ответил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«„Колледж будущего“ — это то учебное заведение, в котором школьники будут видеть возможности с точки зрения дальнейшего трудоустройства. Кроме того, образование связано не только со знанием, но и с формированием личности. Колледж должен предоставлять возможность участия в разных проектах и программах, которые позволят молодому человеку жить интересно. Кроме того, туда должны активно вовлекаться предприятия, в том числе предоставляя инфраструктуру для обучения студентов», — поделился своим видением перспектив министр.

По словам Сулейманова, система СПО — это один из ответов на проблему оттока сельской молодежи. Через колледжи и техникумы формируются точки роста в малых городах и населенных пунктах. Молодой человек может сразу после школы получить рабочую профессию и рабочее место на городском предприятии.

«Многое зависит от престижа рабочих профессий, качества общежитий, учебной инфраструктуры и условий труда. Кроме того, важный фактор — это информирование студентов и школьников о тех возможностях для студентов СПО, которые созданы в республике и стране», — заключил Сулейманов.

Он подчеркнул, что важную роль в информированности молодых людей должно сыграть новое Всероссийское движение детей и молодежи, одной из миссий которого станет профориентация школьников и студентов.