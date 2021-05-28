Что стоит за нацпроектами?: опубликованы четыре видео с результатами реализации программ

Многие россияне полагают, что национальные проекты — это лишь идеи и планы на будущее, не имеющие материальной реализации. Чтобы показать, что в действительности стоит за этим знаком, АНО «Национальные приоритеты» опубликовала четыре ролика, отражающие результаты реализации нацпроектов «Образование», «Наука и университеты», «Демография» и «Экспорт».

Люди смогут увидеть истории реальных россиян, а также объекты и инфраструктуру, созданные благодаря нацпроектам. В частности, в роликах представлены современная школа в селе Ямное Воронежской области, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Ярославской области, астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкесии, а также студия «Петербург», в котороый создаются анимационные фильмы «Смешарики».

Цель рекламной кампании — показать, что национальные проекты отражаются на жизни каждого россиянина и что результатами их реализации можно воспользоваться уже сейчас.

«Мы стараемся отходить от использования художественного вымысла и минимизировать участие в рекламе нанятых актеров. Например, в ролике про национальный проект „Образование“ снимаются реальный учитель физики и ученики Яменской средней школы. В ролике по экспорту представлена реальная студия „Смешариков“ в Санкт-Петербурге, а по науке — модернизированная в рамках нацпроекта обсерватория и сотрудник, обеспечивающий эксплуатацию телескопа», — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Ознакомиться с видео можно по ссылкам: нацпроект «Образование» «Возможность стать тем, кем хочешь», «Наука и университеты» «Когда наука важна здесь и сейчас», национальный проект «Демография» «Для рождения нового поколения здоровых россиян», а также национальный проект «Экспорт» «Мультфильм “Смешарики”».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.