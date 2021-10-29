Что смотреть на Хеллоуин: какие фильмы ужасов популярны у зрителей

Tele2 накануне Хеллоуина проанализировала, какие фильмы ужасов выбирают пользователи онлайн-кинотеатра Wink – доступ к нему встроен в кинотариф Tele2. Самым популярным ужастиком года стал постапокалипсис «Тихое место 2», а главным хоррором осени – «Злое» Джеймса Вана.

Tele2 и онлайн-кинотеатр Wink проанализировали, какие фильмы ужасов клиенты смотрели чаще всего в 2021 году и чем «пугали» себя осенью. Рейтинг поможет выбрать фильм накануне Хеллоуина, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В 2021 году зрители онлайн-кинотеатра Wink чаще выбирают фантастический фильм ужасов режиссера Джона Красински «Тихое место 2», на втором месте – основанный на реальных событиях фильм Майкла Чавеса «Заклятие 3: По воле дьявола». На третьей позиции – «Оно» по роману Стивена Кинга о противостоянии компании верных друзей и клоуна-убийцы. Четвертое место занял американо-германский слэшер 2021 года «Поворот не туда: Наследие». Замыкает пятерку лидеров фэнтези «Ведьмы» (2020) – сказка о злой колдунье, превращающей детей в мышей. Это идеальный вариант для тех, кто не любит хоррор, но хочет ощутить атмосферу Хеллоуина.

Осенью по просмотрам в онлайн-кинотеатре Wink лидирует ужастик «Злое» о женщине, которая избавляется от мужа-абьюзера, но попадает в новый кошмар. Далее следует «Время» (2021) – триллер о паре, которая хочет спасти брак на тропическом острове и оказывается в капкане страшных событий. Третье место занимает «Судная ночь навсегда» – страшная история о недоброй традиции давать карт-бланш на насилие в ночное время. На четвертой позиции – ужастик «Приходи поиграть» о дружбе мальчика со злой потусторонней сущностью, которая хочет проникнуть в реальный мир через мобильные устройства. В списке осенних лидеров – продолжение культового слэшера «Хеллоуин», «Проклятие Чаки» о кровожадной кукле и нестареющая классика «Кошмар на улице Вязов». «Оборотни внутри» – еще один вариант не очень страшного кино для просмотра в канун Хеллоуина. Эта комедия-хоррор расскажет об атаке оборотня на захолустный город в снегопад.

Новинками жанра в онлайн-кинотеатре Wink стали «Кэндимен», сериал «Чаки», «Ночь анимационных мертвецов», «Крик. Кровавое посвящение», актуальный хоррор об эпидемии «В земле» и триллер «Титан».

Клиентам Tele2 удобно смотреть кино удобно с тарифным планом «Везде онлайн». Он открывает доступ к более 20 000 фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink без дополнительной платы. Клиенты других тарифов могут подключить услугу Wink. Также абонентам доступен сервис обмена минут на фильмы: воспользоваться им можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2». После обмена посмотреть фильм можно в видеосервисе Wink на любом устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV.