«Что скрывает высота?»: Музей ИЗО готовит фотовыставку о воссоздании старых храмов

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 11 сентября откроется фотовыставка о воссоздании старинных храмов с названием «Что скрывает высота?» Снимки сделаны не профессиональными фотографами, а волонтерами, которые помогают восстанавливать заброшенные православные приходы с многовековой подчас историей и для этого забираются на самый верх – под купол или на крышу. Отсюда и название выставки, ведь обычно с такой высоты церкви никто не видит. Вход на выставку свободный, открытие в 16.00.

«На фотографиях запечатлены 17 храмов. И это примерно половина из тех, которые являются объектами заботы добровольческого движения "Куда ведут ручьи". Выставку мы дополнили интересными старинными артефактами – элементами конструкций и убранств, найденных при расчистках объектов», – рассказала «Татар-информу» руководитель проекта «Небо села: купол и память» Ольга Павлова.

Авторы у снимков разные. С высоты кадры делали волонтеры-плотники, мастерившие временную кровлю, каменщики команды добровольцев «Куда ведут ручьи», проводившие тщательные осмотры каждого храма.

«Кадры на выставке – не аэросъемка. Это съемка с "высоты" храма – от туда, что мы обычно видим только с земли и не можем рассмотреть деталей, увидеть и половины архитектурно-инженерно-строительной красоты и мастерства. Сделать такие фотографии можно было только при трудовом соприкосновении с храмом. Это снимки из достаточно труднодоступных мест, в которых оказывались те, кто забирался на свод, под свод, на колокольню и т.д. и именно с целью помочь и выполнить определенную задачу», – пояснила собеседница.

При взгляде и фотосъемке со строительных лесов, обращают внимание организаторы, контраст между многолетними разрушениями и элементами начатого ремонта сильнее подчеркивает усилия взявшихся за восстановление храма, акцентирует уязвимость построек с их трещинами, пустотами и старинными материалами, которые все же веками удерживали конструкцию. И, конечно, при виде сверху совсем другая, удивляющая красота – узоры кладки, линии сводов, неожиданные виды на землю и села вокруг.

«Это выставка о том, что память и наследие видны иначе, если смотреть глазами тех, кто хранит и восстанавливает его», – акцентируют организаторы.

Фотовыставка «Что скрывает высота?» стала возможной и реализована при поддержке Фонда президентских грантов. Посетить ее можно будет до 7 октября.