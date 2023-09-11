Что сгубило «Зенит-Казань» и как Терзич изменил «Динамо-Ак Барс»: итоги Кубка Столетия

Вместо чемпионата Европы и отбора на Олимпийские игры российским волейболистам предложили побороться за Кубок Столетия

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Санкции, как повод для изменений

Санкции в отношении России внесли серьезные коррективы в отечественный волейбол. Наиболее ожидаемым ответом на отстранение от международных турниров стало создание собственного соревнования, которое должно залатать образовавшиеся дыры в календаре. Вместо чемпионата Европы и отбора на Олимпийские игры российским волейболистам и ведущим клубам было предложено побороться за Кубок Столетия, организованный в честь 100-летнего юбилея волейбола в стране. Все восемь команд-участников гарантированно выходят в плей-офф Кубка России, в рамках которого и проходит новый турнир. При этом победители Кубка Столетия получат весомые денежные призы и сам титул.

Второй ответ Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) коснулся санкций лишь опосредованно. В этом сезоне в России решили отказаться от популярных во всем мире фирменных мячей «Микаса». Теперь российские клубы будут играть снарядами «Волар», которые производятся российской компанией. Кубок Столетия стал первым крупным турниром, где эти самые мячи протестировали в полевых условиях. Отзывы от волейболистов и местных специалистов оказались не слишком позитивными, но дебют, можно сказать, удался. Отныне в мире стало на одного конкурента больше в вопросе производства игровых снарядов. И это, безусловно, огромный плюс для позиций России в мировом волейболе.

В минус можно занести не только отсутствие сборной на крупных турнирах. Из-за занятости легионеров в своих национальных командах российским клубам предстоит провести большинство осенних матчей без них. С учетом этого, коллективам придется обойтись на Кубке Столетия без иностранных игроков. Причем проблема затронула как мужской, так и женский волейбол.

В «Динамо-Ак Барс» провели кардинальную чистку состава. Сменился даже главный тренер – им стал сербский специалист Зоран Терзич Фото: © dinamo-kazan.com

Терзич вдохнул жизнь в «Динамо-Ак Барс»

В связи с этим, казанские «Динамо-Ак Барс» и «Зенит-Казань» перед турниром лишились своих лидеров. В женской команде не могли рассчитывать на итальянку Элену Пьетрини, которая со своей сборной бьется на ЧЕ. У мужчин отсутствовали Майка Кристенсон и Сэм Деру. Американцу дали отдых после Лиги наций, а бельгиец находится в расположении сборной. У соперников по Кубку Столетия ситуация не легче. По сути, новый турнир превратился в конгломерат российских волейболистов, которым дается шанс проявить себя в отсутствие легионеров.

Наиболее интересным выглядело выступление «Динамо-Ак Барс». Казанцы в это межсезонье собрали команду практически с нуля, проведя кардинальную чистку состава. Сменился даже главный тренер, которым стал сербский специалист Зоран Терзич. По совместительству рулевой сборной России за лето собрал симпатичный коллектив, состоящий из перспективной молодежи и опытных «черных лошадок», способных выстрелить при правильном подходе. В какой-то мере, такой план можно считать удавшимся, «Динамо-Ак Барс» прошло без поражения этап в Челябинске, а в Казани уступило только московскому «Динамо».

Несмотря на позитивные результаты, тренерскому штабу еще предстоит много работы. Хотя уже сейчас можно признать, что на первые роли в команде вышла Елизавета Лукьянова. Пока все ждут приезда Пьетрини, российская диагональная стала самой результативной в составе «Динамо-Ак Барс» на групповом этапе Кубка Столетия. В прошлом году ее брали в клуб в качестве подмены Саманты Фабрис, а сейчас она уже готова быть первым номером на диагонали. Быть может в этом сезоне, наконец, сбудется приветственное напутствие сммщиков «Динамо-Ак Барс», с надеждой написавших весной 2022-го, что Лукьянова «вырастет в супердиагональную» в Казани.

Подопечные Алексея Вербова на старте Кубка Столетия выиграли у нижегородского АСК и питерского «Зенита» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нехватка мотивации сгубила «Зенит-Казань»

В мужской части турнира «Зенит-Казань» стартовал с двух побед и одного поражения. Для начала сезона выступление можно признать хорошим, в Казань команда едет в качестве лидера своей группы. Хотя лидерство это номинальное, у «Белогорья» и питерского «Зенита» те же шесть очков, что у казанцев.

Подопечные Алексея Вербова на старте Кубка Столетия разгромили АСК со счетом 3:0. Нижегородцы в межсезонье потеряли практически всех лидеров, поэтому особого сопротивления действующим чемпионам оказать не смогли. Нечто похожее на борьбу равных команд было только в первом сете, а потом «Зенит-Казань» уверенно довел дело до разгрома – 25:16 и 25:15. Тренер казанцев получил отличную возможность заиграть в матче новичков и молодежь, которые справились со своей задачей не хуже основы.

Во второй игре на турнире Вербову и компании вновь повезло с составом соперника. Питерский «Зенит» предпочел проверить в игре ближайшие резерв, оставив сразу нескольких лидеров в запасе. Воронков, Кобзарь и Яковлев выходили лишь на замену, а Клюка и Полетаев вовсе отсутствовали в заявке. В отсутствие француза Гребенникова и уехавшего из страны Андерсона состав питерцев вовсе остался экспериментальным. Вялотекущий матч справедливо закончился еще одной «сухой» победой казанского «Зенита», а запомнился скорее «чудными» решениями тренера хозяев Сидельникова. Например, одновременным нахождением на площадке трех доигровщиков или четырех блокирующих.

В заключительной встрече питерского этапа «Зенит-Казань» сенсационно уступил «Белогорью». Белгородцы, тренирует которых бывший капитан казанцев Александр Волков, с должным настроем вышли на площадку и заслуженно забрали матч 3:1. А вот у подопечных Вербова, кажется, возникли сложности с мотивацией. Вместо того, чтобы без особых проблем уехать в Казань с тремя победами, команда сама себе выписала проблемы. Теперь в столице Татарстана все придется начинать с нуля.

Много восторженных отзывов набрал Евгений Рукавишников. Перед новичком «Зенита» стояла важнейшая задача – качественно заменить Кристенсона Фото: © zenit-kazan.com

Молодежь порадовала, новички – 50 на 50

Положительных моментов, правда, тоже хватало. В первую очередь, это касается игры ближайшего резерва. Вербов, наверняка, остался довольным выступлением Романа Романовского и Михаила Лабинского. 20-летний блокирующий был переведен в основной состав лишь этим летом, а уже успел стать лучшим подающим команды на Кубке Столетия. Романовский выглядел гораздо интереснее опытного Артема Вольвича, которому, по ощущениям, не хватало драйва. Если с АСК и питерским «Зенитом» Роман атаковал примерно столько же, что его коллега по амплуа, то с «Белогорье» уже полностью забрал себе роль «первой скрипки» в атакующей игре.

Лабинский шикарно провел игру с нижегородцами и не зря стал лидером по количеству атак в своей команде. На его подачах казанцы выдали несколько очковых серий, позволивших уверенно забрать матч. В двух других поединках солировали Михайлов с Волковым, поэтому выступление Михаила отошло на второй план. Но по цифрам Лабинский сыграл еще лучше, а с «Белогорьем» набрал 18 очков с 27 атак. Ближайший сезон должен стать решающим для него в плане выхода на новый уровень. И смелая игра на турнире лишь подтверждает правильность высоких ожиданий от 20-летнего доигровщика.

Еще больше восторженных отзывов набрал Евгений Рукавишников. Перед новичком «Зенита» стояла важнейшая задача – качественно заменить Кристенсона. Сделать это практически невозможно, мало кто в мире способен выдержать уровень американского связующего. Но Рукавишников, как минимум, не испортил игру казанцев. В полной мере оценить выступление Евгения сложно, ведь соперники были не в оптимальных составах. В целом, с задачей пасовать он справился хорошо. Тренерский штаб может смело идти в сезон, зная, что в случае необходимости у Кристенсона будет неплохой сменщик.

А вот Кирилл Клец и Алексей Чанчиков так и не получили шансов проявить себя. Новички казанцев приходили в клуб, прекрасно осознавая свои перспективы, ведь в конкурентах у них железные игроки основы «Зенита» Михайлов и Федоров. Логично, что на Кубке Столетия они появлялись на площадке лишь изредка. Активно тасовать состав не представлялось возможным, поэтому Вербов почти не давал им игрового времени.

В целом, выступление казанских команд на первом большом турнире сезона можно признать успешным. «Динамо-Ак Барс» уже пробилось в полуфинал Кубка Столетия, где сыграет с «Ленинградкой». «Зенит-Казань» едет в столицу Татарстана в качестве фаворита группы. При должной мотивации у команды не должно быть проблем с выходом в плей-офф турнира.