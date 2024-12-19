Что с Юдиным и приедет ли в «Ак Барс» О'Делл: закулисье «Зеленого дерби» в Казани

Команда Анвара Гатиятулина на своем льду победила «Салавата Юлаева» со счетом 3:2. Закулисье и детали встречи – в материале «ТИ-Спорт» .





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» победил в принципиальном матче и сократил отставание от «Трактора» всего до двух очков

Несмотря на обилие «Зеленых дерби» в последние сезоны КХЛ, их важность для болельщиков нисколько не умалилась. Билеты на вчерашний матч в Казани, если верить пресс-службе «Ак Барса», были раскуплены полностью чуть ли не за месяц до начала игры. Тем, кто не успел своевременно позаботиться о покупке, пришлось обращаться к перекупам или судорожно ждать в надежде, что кто-то из владельцев абонементов позволит приобрести билет на свое место.

Аншлаг в «Татнефть-Арене» состоялся, и во многом благодаря колоссальной поддержке болельщиков «Ак Барса» казанская команда сумела добыть победу над принципиальным соперником. В сезоне 2023/2024 татарстанский коллектив лишь дважды выходил победителем в «Зеленом дерби».

В текущем регулярном чемпионате два предыдущих очных противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» оставались за уфимцами. В этом году команда Виктора Козлова выглядит мощно и по делу располагается на втором месте Восточной конференции. Состав «Салавата Юлаева» сбалансирован и наделен приличным количеством мастеровитых легионеров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правда, вчера результативными действиями в игре с «Ак Барсом» не смогли похвастаться ни Хмелевский, ни Ливо, ни Тодд с Ремпалом. На всю звездную легионерскую бригаду у уфимцев ноль очков. Одним из ключевых факторов вчерашнего матча было выступление главных лидеров обоих клубов. И если у Уфы ключевые хоккеисты провалили матч, то у «Ак Барса», напротив, лидеры дали о себе знать.

Два очка набрал ведущий защитник первой пары казанцев Митчелл Миллер. Эффектным голом под перекладину отметился Кирилл Семенов с передачи Артема Галимова. Классно сыграл в воротах Мифтахов. «Ак Барс» хоть и заставил понервничать своих болельщиков в третьем периоде, однако в общей картине продемонстрировал более чем солидное выступление, что и отметил на пресс-конференции наставник казанцев Анвар Гатиятулин.

«Хороший матч, после двух поражений в Уфе хотелось порадовать наших болельщиков, сегодня это удалось. Ребята вышли с хорошим настроем и эмоциями, играли с первой до последней минуты. Хочу вновь поблагодарить болельщиков, атмосфера была просто шикарная», – сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Благодаря победе над уфимцами «Ак Барс» сократил отставание от «Трактора» всего до двух очков. Уже на этой неделе казанцы в теории могут возглавить турнирную таблицу Восточной конференции.

Дмитрий Юдин снова попал в ротацию и не вышел в основном составе на матч с уфимцами

Непростой продолжает быть ситуация вокруг положения в команде 29-летнего защитника Дмитрия Юдина. Хоккеист в очередной раз попал в ротацию и не вышел в основном составе на матч с «Салаватом Юлаевым».В последний месяц Юдин время от времени остается в запасе. С чем это связано, до конца не известно.

Еще не так давно защитник был важнейшей опорой «Ак Барса» в обороне. К тому же хоккеист отвечал и за раздевалку казанского клуба. Юдин – главный сторожил современного «Ак Барса» наряду с Альбертом Яруллиным. Дмитрий выступает за главную команду Татарстана с 2018 года. Не так давно в прессу просочились слухи о возможном конфликте Юдина с тренером по защитникам «Ак Барса» Александром Макрицким. Детали этого инцидента умалчиваются. Но пока очевидно, что Юдиным в «Ак Барсе» недовольны, отчего и не утихают разговоры о возможном обмене защитника в другой клуб.

На послематчевой пресс-конференции Анвар Гатиятулин предпочел дипломатично ответить на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт» по поводу отношений Юдина и Макрицкого. Главный тренер «Ак Барса» постоянную ротацию защитника объяснил тем, что он продолжает набирать форму после недавней травмы.

«Конфликта никакого нет, идет рабочий процесс. Задача тренерского штаба – каждому доносить наши требования, задача игрока – их выполнять. Диму немножко выбила из колеи травма, он готовится к возвращению в состав. Когда посчитаем, что он может вернуться, сразу появится на льду», – сказал Гатиятулин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После матча с «Салаватом» главный тренер «Ак Барса» снова намекнул на скорый приезд нападающего Эрика О’Делла

В ближайшее время «Ак Барс» должен официально объявить о трансфере канадского нападающего Эрика О’Делла. Опытный форвард недавно расторг контракт с московским «Динамо» и рассматривал варианты продолжения карьеры в КХЛ. Новости о трансфере нападающего в «Ак Барс» ходили в прессе в течение всей недели.

Вчера главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин снова намекнул, что приезд канадца в Казань вполне возможен в ближайшее время. «Он в нашем списке интересов. Как только будет подписан с кем-то контракт, все об этом узнают», – подчеркнул Гатиятулин.

В текущий состав «Ак Барса» О’Делл хорошо вписывается в третье звено на место молодого нападающего Дениса Комкова. Форвард системы казанского клуба неплохо проявил себя осенью – в начале зимы. Тем не менее Комкову все еще не хватает опыта для принятия верных решений. Поэтому такой матерый хоккеист, как О’Делл, неплохо ложится в тройку, к примеру, с Коршковым и Кошелевым.