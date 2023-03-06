«Что прячется в смартфоне»: школьникам проведут «Урок цифры» о мобильной безопасности

Узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области защитных решений для смартфонов смогут школьники с 13 марта по 2 апреля 2023 года на «Уроке цифры», который подготовила «Лаборатория Касперского».

«Урок цифры» охватывает разные направления: от алгоритмов и кодирования до нейросетей и приватности в онлайне. Такое разнообразие материалов и увлекательный формат обучения в виде комиксов и онлайн-игр позволяет детям сориентироваться в мире ИТ-профессий. Ребята смогут погрузиться в профессию ИТ-специалиста, понять, что может сделать смартфон или любой другой гаджет максимально защищенным», — прокомментировала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«По данным нашего опроса, у 88% детей в возрасте 7—10 лет уже есть свой смартфон или планшет. При этом на мобильных устройствах хранится не меньше персональных, конфиденциальных и платёжных данных, чем на компьютерах. Неудивительно, что интерес злоумышленников к ним только растет, — отметил руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко. — Дети активно осваивают цифровое пространство и также рискуют столкнуться с различными киберугрозами. Согласно тому же опросу, за последние два года каждый шестой ребенок сталкивался с онлайн-мошенничеством, ещё столько же — с телефонным. У 13% оказались взломаны аккаунты в различных сервисах. Все это – очередное доказательство того, почему важно обучать детей основам кибергигиены».

«Современные дети - это суперактивные пользователи интернета. И не только пользователи: многие из них уже со школьной скамьи интересуются ИТ-профессиями: программированием, разработкой игр, дизайном. Задача “Урока цифры” — открыть для ребят мир цифровых профессий, дополнительно погрузить в него и зарядить на развитие в этом направлении. Мы привлекаем внимание к многообразию цифровых профессий не только детей, но и их родителей, что поспособствует увеличению количества занятых в отраслях цифровой экономики», — прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.