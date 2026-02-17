Казань вошла в топ туристических направлений на февральские праздники – РСТ

Казань вошла в число самых популярных внутренних направлений для путешествий на февральские праздники. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Казань и Татарстан в целом, и в прошлом, и в позапрошлом году, постоянно находятся и в ТОП-5, и в ТОП-10, в зависимости от сезона куда едут туристы по внутренним маршрутам», – отметил Барзыкин.

Он подчеркнул, что популярность города в февральские праздники обусловлена тем турпродуктом, которые предлагает Казань: культурно-познавательная, гастрономическая и экскурсионная составляющие. Кроме того, за эти три дня есть возможность выехать и в другие туристические места Татарстана.

«Очень удобная транспортная логистика. Все виды транспорта и по приемлемой цене: авиа, ж/д и так далее и тому подобное. А вот с конца апреля уже будет речной транспорт подключаться», – добавил Барзыкин.