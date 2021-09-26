«Второй застой» и завещание Тукая: Татарское книжное издательство представило новые книги

Татарское книжное издательство издает наибольшее число наименований книг в прозе, поэзии, детской литературе. Оно открывает читателям новые имена, не забывая о произведениях классиков. Новинки издательства изучила корреспондент ИА «Татар-информ».

Татарское книжное издательство издает наибольшее число наименований книг в прозе, поэзии, детской литературе

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Завещанные Тукаем произведения татарскому народу

В Татарском книжном издательстве увидела свет уникальная книга Габдуллы Тукая «Мәҗмугаи асаре». Сюда вошли избранные произведения великого татарского поэта, которые он собственноручно отобрал при жизни. Правда увидеть свой сборник при жизни Тукай не успел – книга была выпущена лишь в 1914 году. Теперь же она переиздана для читателей в современной графике.

Новое издание Татарского книжного издательства является переложением сборника из арабской графики на кириллицу, дополненное предисловием, примечаниями, комментариями, а также в издание вошли богатый фотоматериал, который был специально подготовлен для данной книги в 1913-1914 годах и иллюстрации к произведениям поэта. В книге можно увидеть и отсканированные рукописи поэта.

Составитель книги – кандидат филологических наук, заведующая Литературным музеем Габдуллы Тукая Гузель Тухватова отмечает, что издание, действительно, уникальное. Сюда вошли только те произведения татарского поэта, которые он хотел оставить для своего народа. Поэт об этом пишет и в своей статье «Первое дело после пробуждения».

Книга издана на татарском языке.

Образ сильной татарской женщины

В романе Розы Туфитулловой «Ветер судьбы» перед читателем предстает жизненный путь уроженки Чистополя Гульсум Камаловой-Акчуриной – одной из видных фигур своего времени, получившей образование в Петербурге на знаменитых Бестужевских курсах, участвовавшей в качестве сестры милосердия в Балканской войне 1912 года, прославившей образ татарской женщины далеко за пределами ареала проживания татар.

На протяжении своей жизни Гульсум-ханум общалась с такими известными личностями, как Гаяз Исхаки, Муса Бигиев, Фатих Амирхан, Фатих Карими, Юсуф Акчура и другими. Но особенную роль в ее жизни сыграл Габдулла Тукай, благодаря которому она познала светлое и таинственное чувство трепетной любви, которое также нашло отражение в книге «Ветер судьбы». Татарское книжное издательство предлагает погрузиться в мир Гульсум-ханум, жизнь которой была тесно переплетана с историческими событиями.

Издание представлено на русском языке.

Сквозь время и пространство к проблемам татарского народа

Татарское книжное издательство предлагает погрузиться в фантастический мир Фарита Имамова через его приключенческие рассказы в книге «Вакыт галәмәтләре».

Читатель вместе с героями рассказов сможет преодолеть пространство и время и стать частью захватывающих приключений. Персонажи будут поставленны в различные жизненные ситуации, сквозь которые попытаются ответить на главные вопросы татарского народа.

Книга издана на татарском языке.

Через житейские проблемы к философским размышлениям

В книге «Гафу ит мине... » писателя Карима Кара собраны его повести. В них поднимаются вопросы личности человека, его духовного совершенства, нравственности. Автор размышляет о неверности и о том, что увлечение алкоголем приводит к страшным трагедиям. Его беспокоит, что такие явления как приспособление, адаптация, склонность к деньгам, проникшие в нашу жизнь, становятся привычными.

А в представленных произведениях в сборнике Ахата Сафиуллина «Адәм сөйли, язмыш көйли» повествуется о различных сторонах нашей жизни, о непростых процессах, происходящих в ней, о характерах, духовном мире, психологических переживаниях героев в различных жизненных ситуациях. Конечно, в них есть и любовь, пропитанная эмоциями. Словом, в них – реальность жизни.

Книги представлены на татарском языке.

Обратно в «нулевые»

В новую книгу известного казанского журналиста и литературного критика Галины Зайнуллиной «По нулям» вошли повесть «Валево», рассказы и очерки, посвященные «нулевым» – десятилетию, которое получило снисходительное название «второй застой» за отсутствие радикальных перемен в социуме. Однако в это время полнокровно жили, продуктивно работали и строили большие планы на будущее люди, сумевшие пережить в девяностые годы слом привычного общественно-экономического уклада и найти ответы на вызовы третьего тысячелетия.

Всем им, представителям разных профессий, было свойственно трудолюбие, практическая смётка и неистребимое жизнелюбие. К жизням многих из них читатель может прикоснуться на страницах этой книги.

Книга русскоязычная.

«Миниатюры» от молодого поколения авторов

Татарское книжное издательство заинтересовано в продвижении и нового талантливого поколения поэтов. Уникальная серия миниатюрных книг представляет собой оригинальный сборник стихотворений от молодых авторов Алмаза Мансурова, Лилии Гибадуллиной, Булата Ибрагимова, Гульназ Газизовой, Лейлы Хабибуллиной. Серия позволит сквозь поэзию взглянуть на мир глазами молодых и амбициозных людей Татарстана.

Книги представлены на татарском языке.

Но не только поэты, но и художники в лице Татарского книжного издательства находят площадку для реализации своего творчества. В набор открыток «Казань» вошли сразу 12 красочных открыток со знаковыми видами Казани, а также с пейзажами посвященными татарскому чаю, бэлишу, борьбе и национальной одежде.

Автор открыток – молодой казанский художник Руслан Ибрагимов. Он выполняет свои картины в необычном стиле, как он сам обозначает свою уникальную технику рисования - «брызгизм». Брызги красок являются основным выразительным элементом его работ, которые визуально создают эффект движения. Описание на открытках представлено на татарском, русском и английском языках. Открытку можно отправить по почте.

Фото предоставлены Татарским книжным издательством