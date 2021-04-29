Что обсудят главы правительств ЕАЭС в Казани?

Накануне в Казань для участия в заседании прибыли главы правительств Беларуси, Казахстана и Киргизии. Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в течение дня гости ознакомились с экономическим и инвестиционным потенциалом Татарстана. Ближе к вечеру в Казань прибыл Премьер-министр России Михаил Мишустин, который провел в столице республики ряд межправительственных встреч, которые в основном касались проектов в области экономического сотрудничества. Во всех обсуждениях принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, поскольку наша республика является одним из локомотивов всей экономики России и принимает заседание ЕАЭС у себя. В Татарстане сосредоточены ключевые машиностроительные, авиастроительные и нефтехимические кластеры страны.



Сегодня утром на заседание Евразийского межправительственного совета прибыли главы правительств Таджикистана, Узбекистана и Армении. Таким образом, в Казани собрались премьер-министры всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) плюс глава Правительства Узбекистана. Эта страна пока не входит в союз, но имеет статус наблюдателя. Заседание межправсовета должно состояться в Казанской Ратуше в пятницу.

Как следует из проекта повестки, совет рассмотрит доклад о развитии электронной торговли, а также вопросы о регулировании экспорта отдельных видов товаров. Кроме этого, главы правительств планируют обсудить меры по защите рынка сельхозпродукции ЕАЭС от опасных вирусов растений, а также утвердить основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года.

Один из ключевых вопросов встречи – обсуждение межгосударственной программы «Интегрированная система государств – членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли». Этот проект предполагает объединение усилий по запуску космических спутников зондирования земли и развитию систем позиционирования. Как следует из паспорта программы, на ее реализацию предусмотрено выделение более 28,9 млрд рублей. Финансировать проект будут государства ЕАЭС за счет своих национальных космических программ.

Также ожидается, что 30 апреля в Казанской Ратуше состоится церемония подписания меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Правительством Узбекистана.

Евразийский межправительственный совет, члены которого собрались в Казани, как и ЕЭК, является постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза. Заседания межправсовета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В последний раз заседание совета проводилось в феврале 2021 года на территории Казахстана в Алма-Ате. Обсуждались вопросы развития внутреннего рынка товаров, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов.