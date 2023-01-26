«Мое жилье» с «виртуальными комнатами»: Росреестр готовится потеснить риелторов

Спрос на новостройки в Татарстане в 2022 году оказался самым низким за последние несколько лет, но при этом дольщики стали чаще покупать парковки. Что послужило причиной и какие нововведения произойдут на рынке недвижимости в этом году, рассказали сегодня представители Росреестра РТ на пресс-конференции в информационном агентстве «Татар-информ».

Лилия Бурганова сообщила, что с 1 марта 2023 года меняется порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Итоги года: спад на рынке новостроек

Росреестр в прошлом году зарегистрировал в Татарстане 17 935 договоров долевого участия (ДДУ). По сравнению с 2021 годом спрос на новостройки снизился на 11%.

Конкретную причину [снижения] назвать сложно. В 2021 году было зарегистрировано примерно столько же сделок, сколько в 2019-м. Но в 2019 году не было ни пандемии, ни специальной военной операции, – прокомментировала замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Отметим, что спрос на первичное жилье в 2022 году оказался самым низким за последние четыре года.

Хотя делать выводы о крушении жилищного рынка рано. Общее число зарегистрированных прав на жилые помещения в Татарстане за год практически не изменилось.

Любопытно, что квартиры в новостройках татарстанцы стали покупать реже, но спрос на парковочные места при этом вырос почти на 20%.

В последние два года видим рост спроса на машиноместа. Наверное, это связано с тем, что граждане активно покупают машины. Возможно, раньше строительство машиномест не велось так активно, – предположила Лилия Бурганова.

Добавим, что часто застройщики используют парковочные места как инструмент для продажи квартир. Например, сейчас можно найти акции «Купи 3-х комнатную квартиру и получи парковку в подарок».

Новое в законодательстве: выписку из ЕГРН продавца придется перепроверить

На пресс-конференции сообщили, что с 1 марта 2023 года меняется порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – персональные данные собственника (ФИО, дата рождения) можно будет получить только, если он сам согласится на это.

Что это значит? Сейчас можно получить сведения о любом объекте недвижимости и его владельцах. Например, если вы покупаете квартиру, можете заказать выписку из ЕГРН самостоятельно и получить данные о том, кому принадлежит эта квартира, сколько у нее хозяев, есть ли на ней обременения, не наложен ли на нее арест и т.д.

Что изменится? С 1 марта выписку с персональными данными сможет получить только сам собственник, супруги, уполномоченные органы и т.п.

Теперь посредники не смогут продать вашу квартиру по доверенности без вашего согласия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Покупать и проверять недвижимость станет сложнее. Есть и риски – недобросовестный продавец может предъявить недостоверную выписку из ЕГРН. Чтобы не попасть в лапы мошенников, покупатель должен будет попросить продавца предоставить доступ к персональным данным.

На сегодняшний день в выписке отражаются персональные сведения – фамилия, имя, отчество и паспортные данные. С 1 марта это будет невозможно. Если заявитель хочет купить конкретную квартиру, чтобы удостовериться, все ли в порядке – нет ли арестов, проверить ФИО, он предварительно договаривается с продавцом, чтобы правообладатель объекта пришел и внес в ЕГРН запись, разрешил получить данные. После получения такой записи покупатель сможет заказать выписку, где будут указаны персональные данные, – пояснила Лилия Бурганова.

Также личные данные собственников смогут получать нотариусы, кредитные и страховые организации.

Кроме того, с декабря 2022 года собственники через портал госуслуг могут внести в ЕРГН запись о том, что сделки с недвижимостью не могут совершаться без их участия.

Это значит, что посредники не смогут продать вашу квартиру по доверенности без вашего согласия. Мошенники часто используют сделки с доверенностью – существуют схемы, когда хозяева и не знают, что их квартиру продают.

В Росреестр Татарстана в 2022 году поступило 15,3 тысяч заявлений о запрете совершения сделок без личного участия.

Покупать и проверять недвижимость станет сложнее Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Росреестр бросает вызов риелторам?

Росреестр разрабатывает суперсервис «Мое жилье», который может заработать до конца этого года. Идея заключается в том, что с помощью ресурса можно будет пройти все этапы от подбора квартиры до ее оформления в собственность.

В «Моем жилье» можно будет:

размещать верифицированные объявления на сайтах-агрегаторах;

согласовывать условия договора и в онлайн-режиме подтверждать чистоту сделки;

получать оповещения о приостановке сделки, подаче дополнительных документов, завершении регистрации;

получать согласие органов опеки онлайн;

создавать и подписывать заявления о государственной регистрации и приобщении документов онлайн.

Также в сервисе будет «Виртуальная комната сделки», где будет создана доверенная среда для участников сделки для подписания через мобильное приложение «Госключ».

Можно будет не просто в электронном виде провести регистрацию. У граждан появляется возможность подобрать интересующий объект, собрать документы и уже направить на регистрацию, – пояснила Лилия Бурганова. По ее словам, сервис сократит время сделки с 20-30 до 10 дней.

Получается, что «Мое жилье» может вытеснить с рынка жилья риелторов. Идея заменить посредников, как ненужное звено, звучала и раньше, но удачных проектов пока не появлялось.