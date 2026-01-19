Что мы, помойка что ли какая‑то? - Губерниев о назначении Лава наставником «Драконов»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение канадского специалиста Митча Лава на пост главного тренера «Шанхайских Драконов». Своим мнением журналист поделился с «Матч ТВ».

«Я бы такого человека, естественно, не позвал. Что мы, помойка что ли какая‑то? Каждый раз, когда к нам приходят странные персонажи, которые имеют нелады с законом…» – отметил Губерниев в интервью федеральному телеканалу.

Ранее «Драконы» объявили о назначении главным тренером команды 41-летнего специалиста. Известно, что Лав не имеет опыта самостоятельной работы в профессиональных командах, а лишь трудился в качестве ассистента главного тренера в командах АХЛ, а также юниорской и молодежной сборных Канады.

Последним местом работы Лава стал клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» (2023-2025), откуда его выгнали из-за обвинений в домашнем насилии.

«Шанхайские Драконы» по итогам 45 матчей идут на 9 месте с 43 очками на «Западе» в турнирной таблице КХЛ.