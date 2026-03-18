Что может грозить за слишком громкие разговоры в заведениях общепита – ответ юриста

За слишком громкие разговоры в заведениях общественного питания законодательно может грозить административная ответственность, однако на практике такие заявления крайне редки, и их очень трудно проверить. Об этом «Татар-информу» рассказал юрист Намру Бакаев.

«Уровень шума при разговоре практически невозможно как-то проконтролировать, хотя и можно подать жалобу в Роспотребнадзор или руководству заведения», – отметил юрист.

А с точки зрения владельцев заведения, чтобы прекратить столь громкое общение от гостей, нужны соответствующие регламенты.